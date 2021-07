Hyundai Bayon, il SUV 'crossover' si unisce alla famiglia

Un SUV, ma inteso nella sua espressione più crossover, adatto alla città ma che sa dire la sua anche a proposito di spostamenti più lunghi. Bayon Hybrid è la novità in casa Hyundai, dove hanno pensato di completare la gamma di SUV a listino per la casa coreana, con l'elemento che ancora mancava. Nuova Bayon è il nuovo Urban SUV progettato specificamente per l'Europa e posizionato nel segmento B, che rappresenta il più recente e più compatto membro della famiglia di SUV Hyundai, in continua espansione. Gli ingredienti base della ricetta, in questo caso, sono le dimensioni compatte e gli interni spaziosi, insieme a un'ampia gamma di funzioni intelligenti di sicurezza e connettività.

Il nome, Bayon, rimanda proprio alla sua destinazione tutta europea e trae ispirazione da un luogo di villeggiatura come la città di Bayonne, capoluogo dei Paesi Baschi Francesi e destinazione tra le più gettonate nel Sud-ovest della Francia.

A dettare 'legge', nella progettazione e realizzazione di Bayon, è stata sempre la filosofia che Hyundai ha individuato nella descrizione 'Sensuous Sportiness', ovvero una ricerca certosina dall'armonia tra proporzioni, architettura, stile e tecnologia.

Da qui, al primo colpo d'occhio dall'esterno, l'ampia griglia che si apre verso il basso rafforzando la presenza su strada del modello, il profilo laterale che dona un aspetto cuneiforme e, nella parte posteriore, le luci a forma di freccia che sottolineano la dinamicità dei montanti e il loro posizionamento agli estremi laterali, così da creare una maggiore larghezza visiva.

Linee angolari, forme triangolari e linee orizzontali della carrozzeria e della leggera architettura, sono un buon esempio di come sottolineare l'ampiezza del veicolo e aggiungere quella componente di aspetto moderno che non guasta. Nuova Bayon è disponibile con cerchi in lega da 16 o 17 pollici e i colori a disposizione sono nove, incluso l'inedito colore di lancio, Mangrove Green.

Discorso simile, anche per gli interni, pensati in modo da risultare nitidi allo sguardo, spaziosi e ben illuminati. Molta attenzione, nella massimizzazione del comfort dei passeggeri anteriori e posteriori e dello spazio del bagagliaio, con i suoi 411 litri di partenza a disposizione. La gamma degli equipaggiamenti di connettività è completa e può contare su un cluster digitale da 10,25 pollici affiancato a uno schermo AudioVideoNavigation da 10,25 pollici o a un Display Audio da 8 pollici.

Non mancano nemmeno le luci 'ambiente' a LED, integrate nel vano ai piedi del passeggero anteriore, nelle tasche porta-oggetti delle portiere e negli alloggiamenti delle maniglie delle portiere anteriori, come anche nel vano sotto la console centrale. Sempre sul fronte tecnologia, la nuova Bayon è dotata dell'ultimo aggiornamento Hyundai Bluelink, con un avanzato sistema di servizi connessi per l'auto tra cui funzionalità come il Connected Routing, una nuova funzione User Profile e la nuova integrazione del calendario. Ciò significa che il conducente può riprodurre il proprio calendario Google o Apple nel sistema di infotainment del veicolo e, se l'appuntamento del calendario ha anche un indirizzo, questo può essere importato direttamente nel sistema di navigazione.

Sotto al cofano, al vertice della gamma c'è il motore 1.0 T-GDi 48 V da 100 CV, che può essere abbinato al cambio manuale intelligente a 6 marce o al cambio a doppia frizione a 7 marce.

Il motore 1.0 T-GDi, con e senza 48V, è dotato di tre modalità di guida, Eco, Normal e Sport, per ottimizzare la risposta del motore e le prestazioni dello sterzo in base alle condizioni di guida. Nuova Hyundai Bayon è disponibile anche con un motore MPi da 1,2 litri e 84 CV, abbinato a una trasmissione manuale a cinque rapporti. Due, sono gli allestimenti disponibili: XLine e XClass, con prezzi che partono da 19400 euro della 1.2 MPIcon cambio manuale XLine, fino ai 25500 euro della versione 1.0 T-GDI 48V con cambio automatico.