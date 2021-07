Scania, a novembre nuova gamma di autocarri 13 litri Euro6

Scania aggiorna la gamma dei veicoli Euro 6, che verrà presentata a novembre 2021. “Data la situazione del mercato, caratterizzato da una domanda senza precedenti, dalla carenza di semiconduttori e dall’imminente introduzione di una nuova gamma, abbiamo deciso di mettere le carte in tavola”, afferma Alexander Vlaskamp, Executive Vice President e Head of Sales and Marketing di Scania.

Il marchio di autocarri ha registrato un record di vendite nel primo trimestre del 2021 per quanto riguarda l’attuale gamma di veicoli. “Come tutta l’industria del settore, stiamo affrontando la crisi dell’approvvigionamento dei semiconduttori. Questa carenza ha comportato una dilatazione dei tempi e quindi alcuni ritardi nelle consegne. In un simile contesto, ci stiamo preparando per il nostro più grande lancio dal 2016. Con queste premesse, abbiamo ritenuto fosse corretto fornire ai nostri potenziali clienti gli elementi per una migliore decisione sull’acquisto del loro prossimo veicolo Scania”.

Tra le novità legate agli aggiornamenti, miglioramenti sostanziali per quanto riguarda il consumo di carburante rispetto alla gamma attuale nonché novità a livello di telaio. Un ulteriore passo nella direzione della sostenibilità considerando che l’attuale gamma Scania ha vinto per la quinta volta consecutiva il premio “Green Truck of the Year” per l’efficienza dei veicoli, premio conferito da alcune tra le principali riviste di settore tedesche.

Da novembre sarà possibile ordinare i veicoli della nuova gamma, ma i clienti potranno fin da ora manifestare il proprio interesse, contattando il proprio consulente di vendita Scania.

“La formazione continua della forza vendita permetterà di disporre di tutti gli strumenti e le informazioni per l'introduzione della nuova gamma da 13 litri a novembre 2021 - afferma Vlaskamp - Siamo convinti che i nostri clienti apprezzeranno l'opportunità di scegliere un veicolo della gamma attuale o scegliere i veicoli aggiornati la cui produzione è prevista per il secondo trimestre del 2022”.