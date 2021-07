Fiat 500 X Yachting, debutta con tetto apribile elettrico

Sole, mare, vacanze al top se trascorse a bordo di una silenziosa e affascinante barca a vela. Fiat 'regala' ai clienti italiani una nuova ed esclusione per cambiare il modo di muoversi in auto e di rapportarsi con la natura e gli splendidi paesaggi tipici dell’atmosfera della dolce vita - a cavallo tra gli Anni '50 e '60. Momenti indimenticabili per chi li ha vissuti e diventati vere icone del costume e del modo di trascorrere il tempo libero quando Roma e Cortina, Portofino e Capri erano lo scenario in cui jet-set internazionale si ritrovava nel Bel Paese per trascorrere momenti di pura evasione, nel segno dell’eleganza e del gusto italiano.

"Il primo luglio è una data importante e dal forte valore simbolico, dà il là alla ripartenza, alla riapertura dell’Europa, al ritorno alla libertà di muoversi e viaggiare e, in qualche modo, a quella spensieratezza tipica dell’estate - commenta Olivier Francois, Fiat Chief Executive Officer e Stellantis CMO - E Fiat vuole celebrare questa giornata con il video 'Welcome back Dolce Vita' - racconta Olivier Francois, Fiat Chief Executive Officer e Stellantis CMO –. Il video, che è stato (https://www.youtube.com/watch?v=NhPqI09KqIQ) girato a Capri è un inno alla libertà e alla spensieratezza e forti sono i richiami e l’ispirazione a quella leggerezza tipica degli Anni ‘50 e ‘60, che tutti conosciamo come gli anni della dolce vita. E proprio questi sono stati i valori che ci hanno ispirato nella creazione della nuova 500X Yachting, la prima 500X open air, perché il vento tra i capelli è sinonimo di libertà e gioia. Il nuovo body Yachting si aggiunge alla Cross e alla Sport ed è fortemente ispirato alla nautica di lusso: la serie speciale di lancio non poteva, quindi, che essere un tributo a uno luogo altrettanto evocativo come lo Yacht Club Capri".

Così come era stato per la serie speciale 500 Riva anche le nuove 500X e 500 Yachting nell’edizione di lancio con livrea tributo allo Yacht Club Capri hanno uno stile unico, ispirato alla nautica e all’eleganza delle imbarcazioni di lusso e sono impreziosite da richiami a questi mondi: il colore blu specifico e la capote anch’essa blu, la linea di bellezza che strizza l’occhio a motoscafi di prestigiosi cantieri navali, i dettagli cromati che impreziosiscono i due modelli e l’esclusività di una partnership importante con uno dei 40 club nautici più prestigiosi d’Italia: lo Yacht Club Capri come suggerisce il logo posto sulla fiancata e sul posteriore delle due Collector Edition. 500X Yachting e 500 Yachting saranno infatti numerate e i primi 500 esemplari di entrambi i modelli - venduti in Italia, Francia, Germania, Spagna e Svizzera – saranno caratterizzati da un badge con la sigla del Paese e il numero dell’esemplare.

In particolare Fiat 500X Yachting aggiunge un nuovo body alla gamma oltre alle versioni Cross e Sport diventando per la prima volta lanche una convertibile. La capote elettrica della nuova serie speciale Yachting si apre in pochi secondi e azionando un solo tasto. La nuova Collector Edition nell’edizione di lancio è caratterizzata da un colore esclusivo, il Blu Venezia, oltre che dalla capote blu, dalle calotte degli specchi e le maniglie delle portiere sono cromo satinate, a ricordare elementi della nautica. La linea di bellezza blu e argento richiama a sua volta quella delle imbarcazioni. Inediti ed esclusivi anche i cerchi in lega leggera da 18 pollici con dettagli blu mare. L’eleganza ispirata alla nautica è anche negli interni dove si trovano i sedili soft touch bianchi firmati 500 con bordatura e ricamo blu; i battiporta in alluminio con logo Yachting e la plancia in mogano, un altro forte richiamo a quei dettagli tipici delle imbarcazioni degli anni della Dolce Vita.

Anche la versione speciale di 500 tributo allo Yacht Club Capri strizza l’occhio al mare a cominciare dalla vernice Blu Dipinto di Blu omaggio alle tonalità intense del mare di Capri e al mondo della nautica esclusiva con gli inserti cromati sulla griglia frontale, le calotte degli specchi e i cerchi in lega da 16 pollici di colore nero diamantato. La nuova Collector Edition adotta una capote blu ad azionamento elettrico. 500 Yachting evidenzia egualmente una linea di bellezza argento e blu richiama quella presente sugli yacht. Infine, sul montante spicca il logo della partnership esclusiva con lo Yacht Club Capri. I dettagli preziosi proseguono anche all’interno: la plancia è in legno nautico e, a contrasto con l’ambiente nero, troviamo i sedili avorio con inserti in pelle Frau con ricamato il logo 500 nella tonalità blu.

FCA Bank come sempre supporta il lancio delle nuove versioni 500 e 500X versione Yachting. In particolare, il cliente potrà scegliere la 500X con una rata da 249 euro al mese, oltre al vantaggio aggiuntivo di 2.000 euro, ai quali si aggiunge la possibilità di accedere al programma che permette al cliente di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, se tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure semplicemente restituirla. Sulla 500, invece, con una rata da 199 euro al mese, e un vantaggio aggiuntivo pari a 1.500 euro il cliente potrà anche beneficiare del finanziamento che consente di pagare rate iniziali di importo contenuto per i primi 24 mesi.