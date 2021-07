Citroën C3 You!, la serie speciale dalla forte personalità

Citroën alza il velo sulla nuova serie speciale C3 You! Basata sul livello Feel di C3, la serie speciale propone tutti gli equipaggiamenti utili ed essenziali nel quotidiano come il sistema audio MP3, la climatizzazione, i retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, il regolatore e limitatore di velocità o ancora l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata.

In aggiunta sono previsti elementi di stile, abbinati a personalizzazioni per sottolineare ancora di più il carattere di questa vettura. C3 You! è ordinabile in Italia al prezzo di 16.050 euro e arriverà nei punti vendita Citroën dopo l’estate.

La serie speciale si rivolge ad un target molto ampio di clienti del segmento delle berline versatili, dal neopatentato alla ricerca della sua prima auto, al guidatore esperto in cerca di un veicolo che rifletta la sua personalità, che sia pratica e facile da usare, dotato di tutte le caratteristiche richieste in una berlina in termini di comfort, sicurezza e funzionalità.

All’esterno, lo stile è sobrio e unico. Sottolineata dal nuovo frontale dalla personalità decisa, C3 You! prevede luci diurne a LED, profili dei passaruota e sottoscocca nero opaco e copricerchi da 15’’ Arrow che le conferiscono maggiore personalità ed espressività. La serie speciale è dotata di proiettori fendinebbia con profili bianchi, abbinati a personalizzazioni nello stesso colore per le calotte dei retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente e per la finitura del montante posteriore. Citroën firma la sua serie speciale integrando il logo specifico «You!» sotto i retrovisori. I clienti potranno soddisfare i loro gusti e affermare la loro personalità scegliendo fra le sei tinte disponibili per la carrozzeria (Rosso Elixir, Night Black, Soft Sand, Steel Grey, Platinium Grey e Polar White).

All’interno, la serie speciale conserva il suo ambiente accogliente e dal design lineare, con la plancia nero brillante con profilo “satin” e il rivestimento in tessuto mica grey. A bordo tutti gli equipaggiamenti essenziali per il benessere.

C3 You! dispone di una motorizzazione benzina di ultima generazione, omologata secondo la normativa di emissioni Euro 6d: si tratta del motore benzina cambio manuale PureTech 83 S&S, al prezzo di 16.050 euro.