Audi Q4 50 e-Tron Quattro, impossibile non esclamare 'wow'

Per il suv elettrico delle meraviglie, il nuovo Q4 e-Tron, Audi ha scelto di organizzare un test di lancio capace di far esclamare almeno tre volte 'wow', cioè generando quella positiva sorpresa che è la logica reazione quando ci si mette al volante di un modello 100% elettrico che offre tutto ciò che l'utente si attende, per poter attuare il passaggio alla nuova mobilità e che permette un diverso rapporto con la natura ancora incontaminata.





Il primo 'wow' è relativo all'autonomia: sul percorso Verona-Pinzolo-Verona, comprese le divagazioni nel Parco Naturale Adamello Brenta e a Madonna di Campiglio, Audi Q4 50 e-Tron Quattro da 299 Cv - oggetto del nostro test - ha confermato che è possibile trascorrere un weekend in montagna (ma la stessa potenzialità vale evidentemente per qualsiasi altra tipologia di 'evasione') senza doversi preoccupare della ricarica.

La batteria da 82 kWh e l'opportunità di recuperare efficacemente l'energia nei rallentamenti e in discesa (nel nostro caso abbiamo superato i 120 km di autonomia aggiuntiva) e il conveniente 'consumo' su strada e in autostrada, restando naturalmente nell'ambito dei limiti di velocità, permettono al primo C-suv premium elettrico di Audi di far vivere esperienze davvero emozionanti e - per chi non l'ha ancora provato - davvero nuove.

Ma c'è un altro 'wow' di cui si deve parlare con la dovuta enfasi: quello che nasce dalle qualità dinamiche e di confort di questa nuova auto dei Quattro Anelli. Grazie all'adozione della piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, Q4 e-Tron abbina dimensioni esterne compatte a un'abitabilità di categoria superiore, e accoglie a bordo così come potrebbe fare un ben più grande Suv Q7.

A fronte di dimensioni esterne paragonabili a quelle di un' Audi Q3 - è lunga 4,59 metri - Q4 e-Tron sfrutta i ridotti ingombri del powertrain elettrico, il generoso interasse di 2,76 metri e l'assenza dell'albero di trasmissione per lasciare tanto spazio alle gambe e alle spalle di chi siede davanti e dietro, a tutto vataggio della qualità di vita a bordo. Questo nuovo modo di progettare gli interni (meriterebbero forse un 'wow' in più) è sottolineato da numerosi portaoggetti che, assieme al cassetto principale, raggiungono un volume complessivo di 24,8 litri. I pannelli porta, in particolare, sono caratterizzate da pratici incavi per l'alloggiamento delle bottiglie da 1 litro. Anche il bagagliaio da 520 fino a 1.490 litri è paragonabile a quello del suv Audi Q5.

Gli elementi che, nell'abitacolo, proiettano nel futuro della mobilità sono davvero molti: dall' head-up display con realtà aumentata, al sistema 'e-Tron trip planner' per organizzare i viaggi elettrici, al display MMI touch sino a 11,6 pollici.

Molto funzionale la penisola in cui sono alloggiati il selettore della trasmissione, la rotella capacitiva per la regolazione del volume, il tasto di accensione, l'interruttore per le quattro frecce e i pulsanti per la limitazione del controllo di stabilità e la selezione del programma di guida del sistema di gestione della dinamica di marcia Audi Drive Select.

Il carattere innovativo di Audi Q4 e-Tron è sottolineato anche dall'inedito volante 'tagliato' con doppie razze con le superiori caratterizzate da superfici touch dal look black panel e assistite da un lieve feedback aptico. Analogamente agli smartphone, oltre ai gesti touch sono possibili i movimenti swipe, ad esempio per scorrere attraverso i menu. Volante e comandi secondari sono perfetti per gestire, e quindi per poter esclamare il terzo 'wow', la dinamica di Audi Q4 50 e-Tron Quattro che con i sui 299 Cv è la versione più appagante e performante della gamma. Grazie ai due propulsori a zero emissioni, uno in corrispondenza di ciascun assale, la trazione integrale elettrica offre risposte ottimali in tempi molto più rapidi rispetto a qualsiasi sistema meccanico. il motore all'avantreno viene comunque attivato solamente qualora si richiedano le massime prestazioni o le condizioni di aderenza impongano l'intervento della trazione integrale.

Lo scatto da 0 a 100 km/h si realizza in 6,2 secondi ma l'aspetto più esaltante è dato dalla prontezza delle risposte che rendono rapidissimi tutti i sorpassi, come se il mondo dei motori termici viaggiasse davvero ad una differente andatura.

Guardare al futuro significa però anche avere una responsabilità nei confronti della sicurezza e del rispetto degli altri, ed ecco perché Audi Q4 50 e-Tron raggiunge una velocità massima di 180 km/h limitata elettronicamente. Audi Q4 50 e-Tron può essere ricaricata in corrente alternata (AC) o in corrente continua (DC) sino a 11 kW (AC) e sino a 125 kW (DC) operazione che si può fare in tutta comodità durante i viaggi grazie al servizio Audi e-Tron Charging Service che garantisce la fruizione di una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 235.000, delle quali 17mila in Italia) in 26 Paesi europei con un unico contratto e un'unica card.