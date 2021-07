Abarth 695 Esseesse, prestazioni e storia dello Scorpione

Una nuova 'Collectors Edition' per Abarth che torna in scena con la nuova 695 Esseesse. Il nome del nuovo modello firmato dal marchio dello Scorpione affonda le proprie radici nella storia e rinvia direttamente ai propri albori, quando i kit di trasformazione degli anni Sessanta fecero la fortuna di Carlo Abarth, consacrandolo come l'inventore dell'elaborazione per le vetture di grande produzione.



Prodotta in tiratura limitata in soli 1390 esemplari, suddivisi in 695 unità 'Scorpion Black' e altrettante nel colore 'Grigio Campovolo', l'Abarth 695 Esseesse è la nuova edizione da collezione dedicata a chi desidera al contempo esclusività, performance ai massimi livelli e anima racing. Nel crearla, il team di ingegneri e designer Abarth si è ispirato al modello del 1964, ovvero a quel 'cinquino' elaborato 695 Esseesse con una cilindrata aumentata a 690 cm3 e 38 CV che raggiungeva i 140 km/h, pensato per un uso quotidiano, sfruttabile come una city car sportiva, ma rivolto a chi era alla ricerca della massima performance sulle strade di tutti i giorni e prodotto in sole mille unità. Inoltre, sulla 'piccola cattiva' dello Scorpione risaltavano le sigle distintive con il monogramma 'SS' in lettere maiuscole sul cofano e per esteso in minuscolo, 'esseesse', sul cruscotto.

Per la nuova Abarth 695 Esseesse l'obiettivo era migliorare ulteriormente le prestazioni in termini di accelerazione e handling. La ricerca si è dunque spinta verso la riduzione dei pesi, il differente bilanciamento e la cura aerodinamica. Il nuovo cofano in alluminio con doppia gobba, oltre a caratterizzare la nuova 695 Esseesse dal punto di vista estetico, riduce il peso del 25% rispetto ad un cofano normale e, unito all'adozione dello scarico Akrapovic e ad altri interventi mirati, ha ridotto il peso complessivo della macchina di 10 chili rispetto ad una Abarth 595 Competizione. A questo elemento distintivo si unisce nel posteriore lo Spoiler ad Assetto Variabile, regolabile da 0 a 60 gradi e che permette, in posizione di massima inclinazione (60 gradi) e a una velocità di 200 km/h, di aumentare il carico aerodinamico fino a 42 chili.

Anche negli interni la nuova Abarth 695 Esseesse mostra il suo lato esclusivo: i sedili hanno la scritta 'one of 695' sul poggiatesta. Si tratta di una grande novità, in quanto per la prima volta sulla nuova 695 Esseesse Collectors' Edition i sedili sono numerati. Ad ognuno dei due colori della vettura, infatti, corrisponde un sedile Sabelt con la cucitura nella stessa nuance della carrozzeria. La cintura di sicurezza è di colore rosso e il guscio posteriore di colore bianco. La personalizzazione prosegue anche sulla fascia plancia in Alcantara, dove spicca, in basso a destra, una laseratura con la scritta 695 Esseesse. Per enfatizzare l'anima racing non potevano mancare gli elementi in carbonio quali il pomello cambio, la pedaliera e gli inserti sul volante.

La nuova 695 Esseesse è equipaggiata con il potente motore 1.4 T-jet che eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 rpm e consente una velocità massima di 225 km/h (con alettone regolato a 0 gradi) e accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, e brucia i 400 metri con partenza da fermo in 15,1 secondi. Il cambio è manuale, ma su richiesta è disponibile il cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante.

Sul fronte della tecnologia e connettività, l'Abarth 695 Esseesse è dotata del sistema di infotainment Uconnect con navigatore, schermo touch screen da 7" con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android AutoTM e radio digitale DAB.