Renault Captur, con E-Tech Hibrid è tutta energia

Una nuova motorizzazione E-Tech Hybrid 145 su tutti i livelli di allestimento, per Renault Captur che punta sull'energia. Con l'offerta full hybrid che si aggiunge a quella plug-in hybrid, oggi Captur è anche il primo modello Renault ad offrire tutta la gamma ibrida, mentre la nuova versione R.S. Line è ispirata direttamente al mondo del motorsport.

Con una storia iniziata nel 2013 e 1,5 milioni di unità vendute, Captur guarda sempre più al suo futuro e con l'introduzione delle nuove motorizzazioni punta a mantenere i suoi primati all'interno del segmento dei B-SUV, con la complicità, ora, dell'esperienza del marchio francese e del suo team di F1 che hanno permesso di mettere a punto la tecnologia ibrida E-Tech. La medesima tecnologia è quella che ha permesso di sviluppare due tipi di motorizzazione ibrida, con e senza ricarica.

Dotato di due motori elettrici, una batteria di trazione e una trasmissione smart multimode con innesto a denti senza frizione, Captur E-Tech Hybrid 145 consente di utilizzare sia la propulsione elettrica che quella termica. Con la soluzione Full Hybrid dotata di batteria da 230 V con una capacità di 1,2k Wh, Renault Captur offre i vantaggi di un veicolo elettrico senza necessità di collegarsi alla rete. Basata su un 4 cilindri da 1,6 litri affiancato da due motori elettrici (un e-motor e uno starter ad alta tensione), la motorizzazione di Captur E-Tech Hybrid si basa su un'architettura cosiddetta serie-parallelo che permette di visualizzare durante la guida gli interventi dei motori elettrici e l'utente può scegliere la modalità di guida tra My Sense, Eco e Sport. La potenza combinata erogata da questa motorizzazione è di 145 cv ed è conforme alla norma Euro6 D Full. In decelerazione e frenata è possibile recuperare l'energia cinetica che viene trasformata in energia elettrica per rigenerare la batteria.

Diverso è invece l'approccio che in Renault hanno utilizzato per la versione R.S. Line di Captur, ispirata direttamente al motorsport. In questo caso, l'aspetto rafforzato di Captur è quello 'atletico'. Questo allestimento vanta un paraurti anteriore dotato di lama F1 e una griglia a nido d'ape, un diffusore posteriore grigio, cristalli e lunotto posteriore scuri, doppio scarico cromato e cerchi in lega da 18" Le Castellet. Questa versione è contraddistinta dal badge R.S. Line apposta sul portellone del bagagliaio. La firma si ritrova anche all'interno, sulle sellerie specifiche con bordino rosso e sul volante in pelle traforata con cuciture rosse e grigie. I battitacchi in alluminio, poi, rivelano il legame di parentela con Renault Sport. L'abitacolo si arricchisce di una riga rossa sulle bocchette dell'aria e sulla plancia che adotta una finitura in stile carbonio. Renault Captur E-Tech Hybrid 145 è disponibile in Italia a partire da 25750 euro.