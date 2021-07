Mini Vision Urbanaut, futuro dell'auto non è solo mobilità

E' una nuova interpretazione della mobilità, quella a cui Mini punta con Vision Urbanaut. Se con la presentazione della 'virtual vision' della Mini Vision Urbanaut dello scorso novembre, il marchio ha proposto la sua visione innovativa della mobilità, ora il modello fisico del veicolo è stato svelato in occasione della conferenza DLD Summer di Monaco.

"In Mini pensiamo sia nostra responsabilità preservare e sviluppare le caratteristiche uniche del nostro marchio nei prossimi anni e in quelli a venire - ha spiegato Bernd Körber, Head of Mini - con gli occhi rivolti al futuro. Attraverso la Mini Vision Urbanaut, abbiamo sviluppato un'idea di come sia possibile portare le caratteristiche di Mini nel futuro della mobilità e interpretarle in un modo tipicamente Mini, portando lo spazio personale dell'utente all'interno dell'auto". L'esterno e l'interno del veicolo cambiano in base a quelli che in. Mini chiamano i 'Mini Moments', tra fragranza, suono e illuminazione ambientale che mutano a seconda del 'Moment' prescelto. Se il 'Chill Moment' invita a prendere fiato e fare una pausa, l'auto diventa una sorta di ritiro, un rifugio dove rilassarsi o lavorare con piena concentrazione. Mentre la seduta posteriore invita a sedersi e a sdraiarsi in varie posizioni e il Loop retroilluminato sopra di essa assume l'aspetto di un baldacchino verde foresta che può anche essere oscurato. Al mix si aggiungono musica e suoni d'atmosfera ispirati alla natura.

'Wanderlust' è l'unico Moment in cui si guida la Mini Vision Urbanaut, in persona oppure attivando le funzioni di guida autonoma. L'abitacolo diventa il luogo ideale per guidare o per essere guidati, e permette ai passeggeri di riscoprire il romanticismo del viaggio. Quando si vuole guidare, basta il tocco di un dito sul logo Mini per far apparire il volante e i pedali. Il 'Vibe Moment' pone invece il tempo speso con altre persone al centro dell'attenzione. Aprendo la porta laterale e ripiegando il parabrezza si crea una realtà accogliente. Lo strumento circolare centrale diventa un centro di controllo media. Equalizzatori che si muovono a ritmo di musica vengono proiettati sottoforma di animazioni sulle superfici della parte anteriore e posteriore, delle ruote e del Loop sopra la seduta dei sedili posteriori, creando una piacevole atmosfera da club.

Oltre alla sua vasta gamma d'utilizzo, la Mini Vision Urbanaut si contraddistingue anche per l'attenzione alla sostenibilità. Il punto di partenza per il concept è stato 'massimo spazio con il minimo ingombro possibile'. Sebbene la Vision Urbanaut sia lunga solo 4,46 m, la sua altezza rende disponibile uno spazio interno che può essere utilizzato in molti modi diversi e offre una libertà di movimento completamente nuova. Il sistema di propulsione elettrica assicura una mobilità senza emissioni e un'ulteriore caratteristica è presentata dalla possibilità di utilizzare il veicolo per scopi che vanno oltre la semplice mobilità, ma semplicemente per passare del tempo al suo interno.