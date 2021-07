Alpine, tre anni e tre modelli per diventare 100% elettrica

Nel 2024, cioè in vista del suo 70mo anniversario, la marca francese Alpine fondata nel 1955 ed entrata dal 1973 a far parte del Gruppo Renault, vivrà la sua svolta elettrica, diversificandosi in tre modelli: una city car sportiva, un suv ad alte prestazioni e una berlinetta che sostituirà la attuale A110.



Un programma che era già stato annunciato da Luca de Meo, il Ceo italiano del Gruppo Renault, nel gennaio 2021 durante la presentazione del piano Renaulution. E che ora è stato confermato - diffondendo anche la silhouette - durante la conferenza Renault eWays e in particolare nel 'keynote' eWays ElectroPop dedicato ai nuovi modelli.

Elemento centrale di questa nuova strategia sarà il suv elettrico ad alte prestazioni (conosciuto internamente come PZ 110) che Alpine presenterà fra 3 anni con un preciso obiettivo: spostare ancora più in alto l'asticella della marca sportiva francese e fare concorrenza alla futura versione 100% elettrica del Porsche Macan, ma anche alla Ford Mustang Mach-E GT e alla Tesla Model Y.

Per farlo il Gruppo Renault dedicherà a questo modello una specifica variante della piattaforma CMF-EV (la stessa di Nissan Ariya e Renault Mégane E-Tech Electric) con due motori elettrici e una potenza complessiva che potrebbe superare i 400 Cv. Ed è sicura la presenza della nuova generazione di batterie ad alte prestazioni che Renault sta sviluppando con la startup Verkor proprio per distinguere i prossimi modelli Alpine attraverso celle ad alta densità energetica e - quindi - un conveniente rapporto tra peso e potenza.

Egualmente certo e ad un avanzato livello di sviluppo per la prossima generazione della berlinetta A110 che, nell'ambito di questo ambizioso programma di elettrificazione, sarà spinta esclusivamente da batterie. Partner di questa operazione è Lotus, che appartiene al Gruppo cinese Geely e che da tempo collabora con Renault anche nello sport. La futura A110 dovrebbe derivare dalla prossima generazione della Elise, di cui sono già state diffuse immagini e caratteristiche tecniche, e questa 'condivisione' confermerebbe gli annunci già fatti dalla Casa della Losanga in diversi eventi, cioè il fatto che per la 'berlinetta' si utilizzerà una piattaforma elettrica specifica.

Qualche incertezza (a livello di informazioni) invece per la imminente 'city car' Alpine. Nelle ultime silhouette il nuovo modello sembrerebbe assomigliare molto ad una riedizione della R5 Maxi Turbo ma - come riporta il magazine francese L'Argus che ha ricostruito anche una immagine - l'azienda avrebbe precisato che questa auto elettrica prestazionale avrà una carrozzeria propria, pur essendo costruita sulla stessa piattaforma CMF-BEV della futura R5 elettrica.

L'esperienza che Luca de Meo ha maturato in Fiat con l'operazione di rilancio di Abarth - che sta ottenendo un grande successo con le varie 595 e 695 derivate dalla 500 - potrebbe aver indirizzato il programma della 'city car' Alpine verso un modello di dimensioni più compatte rispetto alla R5 e magari attingendo idee e soluzioni dal prototipo Twin Run del 2013.