Volvo, Concept Recharge è manifesto del futuro

Non solo un cambiamento nei sistemi di propulsione, ma un vero mutamento generazionale nell'approccio all'automobile, per Volvo Cars che anticipa i tempi con la Concept Recharge. Il progetto è quello presentato ieri nell'ambito di un incontro 'virtuale' sul futuro della mobilità, e della casa automobilistica scandinava, durante il quale si è parlato di elettrificazione, nuovi paradigmi di progettazione e design automobilistico del prossimo futuro. Ed è proprio la Concept Recharge che può considerarsi come il manifesto della prossima generazione di Volvo completamente elettriche.

Fedele alla tradizione del design scandinavo, la Concept Recharge è ispirata alla filosofia 'meno, ma meglio'. Per esempio, eliminando la complessità del motore a combustione interna, i progettisti sono stati in grado di sviluppare le proporzioni dell'auto in modo da aumentare lo spazio interno, migliorando al contempo l'efficienza aerodinamica. Il risultato è un'auto che offre soluzioni realmente migliori a supporto di una vita familiare sostenibile. La prima generazione di Volvo elettriche condivide con i modelli endotermici il pavimento, il che impone un equilibrio nelle proporzioni e nell'uso dello spazio affinché sia possibile ospitare sia il pacco batterie sia l'unità a combustione interna. La prossima generazione di Volvo completamente elettriche, invece, sarà caratterizzata da un pavimento piatto, come anticipato dalla Concept Recharge. Nella Concept Recharge, questa evoluzione ha portato i progettisti a riposizionare i sedili, ottimizzare il profilo del tetto e abbassare il cofano della vettura, pur mantenendo la posizione di seduta dominante tanto apprezzata da chi guida vetture come le Volvo XC40, XC60 e XC90. Questo approccio determina incrementi di efficienza nell'aerodinamica rispetto a un tipico SUV, con conseguente miglioramento dell'autonomia di percorrenza.

Questo prototipo introduce anche un nuovo linguaggio stilistico Volvo. Tutti gli elementi superflui sono stati rimossi e ciò che rimane viene realizzato con la massima precisione e con attenzione alla linearità delle superfici. La griglia tradizionale è stata sostituita da una struttura 'a scudo', affiancata a una nuova interpretazione del profilo dei fari a martello di Thor di Volvo. Questi includono la nuova soluzione grafica realizzata con tecnologia HD che di notte si schiude per rivelare i gruppi ottici principali. I distintivi fari posteriori verticali sono stati immaginati come ali che si spiegano e si estendono alle velocità di crociera più elevate per migliorare ulteriormente l'aerodinamica complessiva. "La nostra Concept Recharge vuole essere il manifesto del futuro completamente elettrico di Volvo Cars, oltre che un nuovo tipo di veicolo - ha commentato Robin Page, responsabile del design - e sfoggia proporzioni nuove e moderne che vanno di pari passo con una maggiore versatilità e dimostrano ciò che la tecnologia può consentire a livello di design". Il ripensamento degli spazi porta anche la possibilità di intervenire sull'abitacolo, dove un grande schermo touch verticale da 15 pollici è il protagonista del sistema di infotainment di nuova generazione e connesso in rete, sviluppato dalla casa automobilistica. "All'interno del Concept Recharge abbiamo ricreato l'atmosfera tipica di un soggiorno scandinavo - ha spiegato Robin Page - e gli interni integrano la nostra più recente tecnologia relativa all'esperienza di utilizzo con materiali sostenibili e naturali".