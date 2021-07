Citroën ë-Berlingo, ordinabile in Italia van a zero emissioni

Al via gli ordini, anche in Italia, per il nuovo Citroën ë-Berlingo, van a zero emissioni che permette di percorrere fino a 280 km con una sola ricarica, senza rinunciare al piacere di guida grazie alla fluidità e alla silenziosità del suo motore di 100 kW / 136 CV. Con un listino che parte da 34.100 euro chiavi in mano, sarà disponibile nelle concessionarie nel secondo semestre 2021.

Sul mercato in 2 lunghezze, può accogliere fino a 7 persone e si distingue per i suoi 3 sedili posteriori indipendenti, il tetto multifunzione e il lunotto apribile. Con un volume abitabile fino a 4.000 litri, una lunghezza di carico di oltre 3 m e un volume del bagagliaio fino a 2.126 litri, ë-Berlingo offre uno spazio interno ai migliori livelli del suo segmento.

La modularità e i vani portaoggetti, che sono parte integrante del suo Dna, favoriscono molteplici utilizzi: sedili pieghevoli (quelli della fila 2 e due sedili della fila 3), 186 litri di vani portaoggetti funzionali come il Modutop (cappelliera nel padiglione da 60 litri e arcata suddivisa in scomparti sviluppata per tutta la lunghezza del tetto). Inoltre, è sicuro grazie alle sue 18 tecnologie di aiuti alla guida e alle manovre, come il Keyless Access & Start e l'Head-up display, in modo che la guida sia sempre un piacere.

Il cliente può scegliere la lunghezza del suo veicolo: la versione M di 4,40 m e la versione XL di 4,75 m. A prescindere dalla versione, può accedere a tutti i parcheggi, grazie alla sua altezza inferiore a 1,90 m. La misura M è disponibile nelle 4 versioni Live, Feel, Feel Pack e Shine. Quanto alla misura XL, è proposta nella versione Feel Pack.