Audi Q5L e-Tron, test su strada del suv 7 posti per la Cina

Nello scorso aprile Audi aveva presentato a sorpresa al Salone dell'Auto di Shanghai, svoltosi in presenza, un interessante concept di suv elettrico a sette posti, lungo 4,87 metri ed allestito sulla piattaforma MEB di Volkswagen.

Denominata (con poca fantasia) Audi Concept Shanghai questa proposta - probabilmente per l'interesse suscitato in Cina dopo questa prima uscita - passa ora alla fase dei collaudi di pre-produzione, con una serie di 'muletti' che sono scesi su strada con la tradizionale mascheratura con pellicola adesiva optical.

Le immagini pubblicate dal magazine specializzato AutoEvolution forniscono comunque una chiara idea delle dimensioni di questo suv elettrico strettamente imparentato con l'analogo modello a 7 posti ID.6 di Volkswagen e previsto per debuttare esclusivamente nel mercato cinese alla fine del prossimo anno come model year 2023.

Alternativa 100% elettrica all'Audi Q5L che è già in vendita in quel Paese, il nuovo suv dei Quattro Anelli potrebbe essere denominato Q5L e-Tron seguendo la strada intrapresa con l'altro modello Q4 e-Tron fin qui realizzato sulla piattaforma MEB del Gruppo di Wolfsburg. Il layout interno con tre file di sedili, e sette posti - che viene confermata nelle immagini dalle rilevanti dimensioni del terzo finestrino laterale - punta a fornire nell'ambito della gamma Audi per la Cina una risposta alla evoluzione demografica del Paese.

Lo scorso 31 maggio il Politburo del Partito comunista cinese presieduto da Xi Jinping, ha infatti deciso di attuare dopo una nuova politica delle famiglie. Dopo la revoca della politica del figlio unico, attuata 40 anni fa, nel 2016 si era passati al permesso di averne due ed ora di arriva a tre per limitare così l'invecchiamento del Paese.

Un momento propizio, quindi, per apprestarsi a portare sul mercato una nuova Audi elettrica 'allungata', adatta anche alle famiglie numerose. Del resto i modelli a passo lungo - spesso guidati da autista - sono un punto fermo nel panorama automobilistico della Cina, in quanto considerati un simbolo di successo e di ricchezza.

Non ci sono al momento maggiori dettagli sul fatto che questo nuovo suv Audi venga sviluppato e prodotto localmente in collaborazione con SAIC oppure con FAW, che sono i partner di Volkswagen in quel Paese. Ma è logico supporre che - come nel caso di ID.6 - anche Q5L e-Tron possa arrivare fino a 302 Cv di potenza e offrire l'alternativa fra trazione posteriore e integrale, utilizzando batterie da 58 fino a 77 kWh.