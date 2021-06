Opel Astra sottoposta a test estremi in attesa del debutto

Lo sviluppo di Opel Astra prosegue secondo la tabella di marcia e mancano solo poche settimane all'anteprima dell'undicesima serie di questa compatta.

Inizialmente creata con il supporto del computer-aided design, dallo scorso inverno la nuova vettura è nella fase finale di test, messa a punto e validazione in condizioni reali.

Gli ingegneri Opel hanno portato prototipi e veicoli di sviluppo all'estremo nord per testare il nuovo modello sulle strade ghiacciate e alle gelide temperature della Lapponia svedese. In Germania invece hanno messo a dura prova le vetture sui circuiti del centro prove di Dudenhofen e più di recente hanno effettuato delle prove di validazione sulle strade della regione del Reno-Meno.

Contemporaneamente la nuova Astra è stata sottoposta anche ai test finali nel laboratorio EMC (Compatibilità elettromagnetica) di Rüsselsheim prima di ricevere l'omologazione per la commercializzazione.



"L'impegnativo programma di test della nuovissima Opel Astra sta procedendo nel migliore dei modi - ha dichiarato l'ingegnere capo di Astra, Mariella Vogler -. Il team che si occupa dello sviluppo - che, tra l'altro comprende il più alto numero di donne ingegnere di sempre - ha creato una nuova Opel Astra particolarmente cool e senza compromessi, che entusiasmerà i nostri clienti". Oltre alle rigide temperature lapponi invernali (a circa -30 gradi), Astra è stata testata anche presso il centro prove di Dudenhofen in Germania. I tecnici del centro di competenza degli "Adas" di Rüsselsheim hanno sfruttato l'ovale ad alta velocità del circuito di prova e i lunghi rettilinei per mettere a punto le innovative tecnologie della nuova Opel Astra, come il Cruise Control attivo, la Frenata di emergenza, l'Allerta Incidente e il Rear Cross Traffic Assist.

Le prove su strada di validazione si sono svolte con prototipi e vetture di pre-produzione durante le diverse fasi dello sviluppo del nuovo modello. Obiettivo quello di verificare sistemi e sottosistemi e per validare la loro integrazione generale nella vettura. Mentre lo sviluppo si avvicina alle fasi finali, il team di ingegneri e tecnici dei vari reparti viene integrato dai massimi dirigenti dell'azienda, tra cui anche il ceo di Opel, Michael Lohscheller.

Le più recenti prove su strada di validazione della nuova Opel Astra, ancora camuffata, si sono svolte a giugno sulle strade della regione del Reno-Meno nei pressi della città natale di Opel - e dello stabilimento dove verrà prodotta la vettura - di Rüsselsheim.