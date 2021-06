Maserati, tre nuovi allestimenti per la gamma MY22

Maserati introduce nuovi allestimenti per Ghibli, Quattroporte e Levante in occasione del rinnovamento della gamma con i Model Year 22, ordinabile dal primo luglio. Le tre nuove declinazioni - GT, Modena e Trofeo - sono state sviluppate per poter esprimere al meglio le diverse anime di innovazione, performance e design della gamma Maserati.

La versione GT esalta il carattere, il fascino e l'eleganza di Maserati e incarna lo spirito più urban, minimal e contemporaneo del brand, adatto ai cittadini del mondo, dinamici e curiosi, attenti alle tendenze, ma dallo stile ricercato e personale. Ghibli GT e Levante GT sono equipaggiate con un 4 cilindri mild hybrid da 330 CV. Quattroporte GT è, invece, spinta da un motore V6 da 350 CV.

Nella caratterizzazione degli esterni, questo allestimento arricchisce i modelli della gamma con inseriti cromati, mentre i cerchi sono in lega da 18'' (per Ghibli e Levante) o 19'' (per Quattroporte). A completare il look degli interni sedili comfort in pelle e Dark Mirror Trim su Ghibli GT, radica su Quattroporte GT, mentre Levante GT abbina Black Piano Trim.

La versione Modena è rivolta ai clienti che amano il mondo dello sport. Ghibli Modena e Levante Modena sono equipaggiate con la motorizzazione benzina V6 da 350 CV. Per Ghibli e Levante sono disponibili anche le versioni Modena S da 430 CV.

Quattroporte Modena presenta il motore V6 da 430 CV.

L'allestimento esalta le caratteristiche atletiche con paraurti sportivo con inserti Black Piano e cerchi in lega da 20''. Nell'abitacolo ogni dettaglio richiama il divertimento di guida tipico del brand, con sedili sportivi in pelle e interni Black Piano Trim per Levante e Quattroporte o Dark Mirror Trim per Ghibli.

L'allestimento Modena S prevede, invece, la caratterizzazione Nerissimo Pack e le pinze dei freni rosse.

L'allestimentoTrofeo rappresenta invece la massima performance di Maserati sulle prestazioni. Si tratta del top di gamma, come allestimento e, soprattutto, come prestazioni grazie al potente motore V8 Twin Turbo da 580 CV. A completare il look degli esterni, le finiture in fibra di carbonio, i cerchi in lega da 21'' e le pinze freni rosse. Gli interni sono esclusivi, con sedili sportivi in pelle naturale "Pieno Fiore".

Dal punto di vista stilistico i tre nuovi allestimenti (GT, Modena e Trofeo) presentano negli esterni il nuovo logo Maserati sul cofano, nuovo logo Tridente sul montante C e rinnovato lettering sul posteriore. Inoltre sui lati, è presente il badge specifico dell'allestimento (che riporta la scritta GT o Modena o Trofeo). Anche negli interni compare il nuovo lettering Maserati sullo schermo centrale e il nuovo logo "Trofeo" sui poggiatesta.