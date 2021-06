Fiat Professional Ducato, evolvono basi camper e autocaravan

Da anni Fiat Professional mette a disposizione delle aziende che lavorano per gli appassionati delle vacanze en plein air, specifiche versioni del Ducato da allestire come camper, autocaravan o motorhome. E i risultati di vendita continuano ad indicarlo come il miglior mezzo per il turismo itinerante. Lo sottolineano i 13 titoli consecutivi assegnati dai lettori di Promobil, la rivista tedesca specializzata che da oltre un quarto di secolo rappresenta un importante punto di riferimento nel settore dei veicoli ricreazionali.

E lo confermano con le loro scelte e la loro soddisfazione oltre 500.000 famiglie che negli ultimi 10 anni hanno già scelto modelli RV allestiti su Ducato per le comprovate caratteristiche di spaziosità, confort, affidabilità e facilità di guida.

Doti queste che con il debutto del nuovo Ducato 2021 sono state ulteriormente migliorate, soprattutto a livello di prestazioni - sempre più elevate a livello dinamico ma anche meno impattanti sull'ambiente e sui costi di gestione - e di dotazioni di bordo e sistemi di assistenza alla guida.

Anche i Ducato camper, autocaravan e motorhome possono beneficiare della nuova gamma motori turbodiesel 2.2 Multijet3 completamente riprogettata e articolata su quattro livelli di potenza (120, 140, 160, 180 Cv) con un nuovo migliorato cambio manuale a 6 marce, disponibile per tutti e quattro le potenze ed la trasmissione automatica a 9 rapporti - solo con motori da 140, 160 e 180 Cv - che è scelta per le sue prestazioni e il confort di guida che garantisce da quasi metà dei camperisti.

Per migliorare ulteriormente la manovrabilità del Ducato, l'idroguida è stata sostituita con uno sterzo assistito elettricamente in grado di autoregolarsi, facilitando così le manovre e le operazioni di parcheggio, un vantaggio che si combina con il raggio di sterzata (il migliore della categoria) e con la disponibilità delle sospensioni pneumatiche autolivellanti.

Oltre al nuovo volante, più piccolo e con i comandi 'a portata di dita', e al Full Digital Cockpit - che fornisce con immediatezza e chiarezza le informazioni e gli avvisi più utili per il viaggio - i camperesti hanno a disposizione le nuove interfacce Uconnect con schermi fino a 10 pollici e il sistema di infotainmente e navigazione che incorpora le mappe TomTom 3D e l'interfaccia Apple Car Play/Android Auto wireless. I pannelli porte sono stati arricchiti di ulteriori scomparti ed è stato migliorato il controllo clima automatico. Il freno di stazionamento è ora elettrico, a tutto favore della spaziosità e della possibilità di muoversi in cabina.

La base Ducato Camper Van è versatile, modulare e personalizzabile in ogni suo spazio e offre differenti soluzioni dimensionali - 3 passi, 4 lunghezze, 3 altezze - oltre a 8 volumetrie della furgonatura (da 8 a 17 m3) e pesi complessivi a terra fra 30 e 42,5 quintali, per realizzare una gamma di veicoli discrezionali davvero vastissima e in sintonia con le più diverse esigenze degli appassionati.

Il telaio Chassis Special è la punta di diamante delle proposte Ducato di Fiat Professional. È più basso, per una superiore comodità e stabilità di guida, e più leggero, a garanzia di una maggiore portata utile, una migliore maneggevolezza e più spazio carrozzabile con il modulo abitativo. Inoltre la carreggiata posteriore allargata (1980 mm, best in class della categoria, 190 mm in più rispetto alla carreggiata standard) consente una maggiore stabilità e offre più spazio trasversale per la cellula abitativa.

Ducato propone anche nuovi e specifici pneumatici adatti anche a lunghe soste e con ridotta resistenza al rotolamento per ridurre i consumi. In caso di foratura (a seconda delle versioni) è presente il sistema Fix & Go speciale per camper con compressore potenziato per riportare facilmente il pneumatico alla corretta pressione oppure - in combinazione con la ruota di scorta - è previsto l'arganello lift che permette di abbassarla senza sforzo.

Oltre a tutto questo, Fiat Professional dedica al settore servizi specifici per garantire agli utilizzatori dei mezzi su base Ducato una totale 'peace of mind'. E' il caso del servizio telefonico di assistenza gratuito riservato in esclusiva al settore dei camper, disponibile in 51 paesi e in 15 lingue, che può fornire qualsiasi tipo di assistenza, da quella stradale alle informazioni più prettamente turistiche (00800-3428-1111).

Numerosi servizi dedicati sono accessibili tramite il sito web dedicato (https://www.fiatcamper.com) e sono attive le pagine Facebook e Instagram per incoraggiare la formazione di una vera comunità e lo scambio di informazioni e opinioni utili per godersi al meglio la libertà di viaggiare con un camper su base Ducato.