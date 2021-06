E-Legend EL1, rivive in elettrico l'iconica Audi S1 da rally

Per il momento della EL1, una splendida coupé elettrica ispirata - senza nasconderlo - alla icona dei rally negli Anni '80, l'Audi S1 - si conoscono solo alcune immagini del primo esemplare e i dati tecnici diffusi dalla E-Legend, neo-costituita azienda costruttrice di Beilngries, in Germania. L'obiettivo è riunire investitori (da 290 euro a quota) e realizzare un programma che prevede per il 2022 il debutto della prima auto funzionante e a seguire una serie di 30 esemplari proposti a 890mila euro ciascuno, tasse escluse.

Disegnata da Marcus Holzinger, il fondatore di E-Legend AG i.G (cioè una società per azioni in approvazione) la EL1 utilizza una monoscocca in carbonio superleggera fornita dalla Roding Automobiles, Gruppo Stang+Kulzer ed è stata sviluppata presso l'Hote Design Studio di Beilngries, che ha lo stesso indirizzo della E-Legend e dove lavora lo stesso Holzinger.

Logico quindi domandarsi chi abbia ispirato questa iniziativa, che non può certo limitarsi - come si legge nella nota - al lavoro di "un team di appassionati di esperti e appassionati nei settori del design, della tecnologia e delle vendite per creare creare nuove leggende automobilistiche". La Roding Automobiles, che produce una sua roadster elettrica in compositi, ha molti clienti blasonati tra cui spiccano Porsche e Bmw.

A sua volta l'Hote Design Studio lavora per moltissimi brand nella realizzazione di prototipi non marcianti e showcar, comprese Volkswagen, Polestar, Lamborghini e Koenigsegg. In ogni caso l'idea EL1 sembra interessante, visto che i gruppi propulsivi elettrici sono pensati per erogare complessivamente 816 Cv e garantire - con la batteria da 90 kWh - un'autonomia di 400 km, 255 km/h di velocità massima e un'accelerazione 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.