Mercedes e-Actros, premiere 30 giugno per il truck elettrico

È stata fissata il 30 giugno la data per l'anteprima mondiale del Mercedes-Benz eActros, elettrico a batteria per il servizio di distribuzione pesante. Con il primo truck a trazione elettrica della Stella costruito in serie, Mercedes-Benz Trucks inaugura una nuova era e sottolinea ancora una volta il suo impegno per un trasporto merci su strada a zero emissioni locali di CO2. L'anteprima mondiale digitale sarà trasmessa via internet.

Il modello di serie dell'eActros verrà presentato da Karin Rådström, membro del consiglio direttivo di Daimler Truck AG, responsabile per Mercedes-Benz Trucks, ed Andreas von Wallfeld, responsabile Vendite a Marketing di Mercedes-Benz Trucks.

L'avvio della produzione in serie è previsto per la seconda metà dell'anno nello stabilimento di Wörth am Rhein. Nell'ambito dello sviluppo in serie del modello, gli esperti di Mercedes-Benz Trucks hanno attribuito grande importanza alla 'Customer co-creation', ovvero alla stretta collaborazione con i clienti truck nello sviluppo del prodotto. I prototipi dell'eActros sono stati sottoposti a test intensivi presso i clienti già dal 2018. In questo modo, gli sviluppatori hanno potuto prendere tempestivamente in considerazione anche i feedback dei clienti ed integrarli direttamente nei lavori di sviluppo.

"Abbiamo presentato per la prima volta il nostro concept di e-truck pesante già nel 2016. Solo due anni più tardi, dopo aver ulteriormente sviluppato a 360 gradi i nostri prototipi, li abbiamo affidati ai clienti affinché venissero messi duramente alla prova. L'eActros che presentiamo ora è il prodotto finale, nel quale confluisce tutta la nostra esperienza maturata su strada e sul banco di prova e riflette la forza innovatrice del nostro marchio Mercedes-Benz sul fronte delle trazioni alternative" ha precisato Andreas von Wallfeld.

Dieci prototipi eActros, che costituivano la cosiddetta 'flotta dell'innovazione', sono stati affidati dal 2018 a diversi clienti in Germania ed in altri Paesi europei per la fase di test. Al di fuori della Germania, hanno testato il truck elettrico a batteria anche Clienti in Svizzera, Belgio e Paesi Bassi.