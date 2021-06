Peugeot 308 SW, spazio e praticità all'insegna dello stile

Dopo il debutto della versione berlina, Peugeot alza il velo sulla nuova 308 station wagon. Spazio, abitabilità e comfort, il tutto abbinato ad un look audace e ad uno stile che incarna appieno il family feeling del brand con un frontale affilato, un profilo elegante e un posteriore immediatamente riconoscibile. Nuova 308 SW consente una grande abitabilità per i passeggeri, grazie anche ad una lunghezza di 4,64 m e un passo di 2,73 m.

A bordo ci sono tanti vani per lo stivaggio, all'insegna del comfort e della praticità. Il portellone posteriore motorizzato offre un facile accesso al bagagliaio anche quando si hanno le mani occupate ed il pavimento del vano di carico offre due posizioni per modulare lo spazio secondo le diverse esigenze. Inoltre tra le caratteristiche che la rendono una best in class c'è sicuramente il volume di carico del bagagliaio che raggiunge un massimo di 608 litri con i sedili in posizione ed arriva a 1.634 litri con il divano posteriore completamente abbattuto.

Non solo grande abitabilità ma anche tanta tecnologia, a partire dall'abitacolo che ovviamente - come per il resto della gamma Peugeot - sfoggia l'i-cockpit, capace di offrire un’esperienza di guida nuova caratterizzata da maggiore ergonomia, design, piacere di guida, qualità, comfort e connettività: il nuovo volante compatto dotato di comandi integrati ha la possibilità di essere riscaldato mentre il quadro strumenti è digitale e tridimensionale, posizionato in linea con la visione della strada ed è caratterizzato da una dimensione di 10 pollici.

Il touchscreen centrale da 10 pollici ad alta definizione è elemento costitutivo del nuovo i-Connect Advanced, un sistema di infotainment intuitivo e connesso, identico all'ambiente di uno smartphone. Gli i-toggles sostituiscono l’interfaccia fisica della climatizzazione. La connettività prevede 4 prese USB C, la funzione mirroring wireless e la possibilità di collegare contemporaneamente due telefoni tramite Bluetooth.

Nuova 308 SW dispone degli aiuti alla guida semi-autonoma di ultima generazione, per una sicurezza ancora maggiore, con il pack Drive Assist 2.0 (disponibile da fine anno). La station wagon si presenta con diversi tipi di motorizzazioni, dalle ibride plug-in (Hybrid 225 e-EAT8, Hybrid 180 e-EAT8), alle versioni benzina (PureTech 110 e PureTech 130 entrambe con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 130 con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti) e Diesel (BlueHDi 130 con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 130 con cambio automatico EAT8). In alcuni paesi europei, la vettura potrà essere acquistata anche online, permettendo l'acquisto 100% digitale, con eventuale permuta, finanziamento e scelta del luogo di consegna.