Brabus 900 Rocket Edition, SUV mostruoso da 900 CV

Nuovo ingresso nella gamma di veicoli Rocket di Brabus. La novità si chiama Brabus 900 Rocket Edition, ovvero una supercar nata dall'elaborazione in stile Brabus di una Mercedes-AMG G63, dotata, tra le altre cose, del nuovo concept di miglioramento aerodinamico Widestar, ma anche cerchi da 24”, sistema di scarico sportivo a valvole controllate.

Il concept esterno Brabus Widestar, confezionato su misura, è l'ingrediente principale che distingue il look della Brabus 900 Rocket Edition. L'idea dei progettisti era quella di dare al SUV un aspetto sportivo e aggressivo, frutto della ricerca sull'aerodinamica. Questo design presenta uno speciale spoiler anteriore interamente in carbonio, arricchito da alette laterali personalizzate.

Nella parte posteriore, invece, la fanno da padroni un’ala montata sul tetto e un diffusore personalizzato, che massimizzano il potenziale aerodinamico. La carrozzeria si presenta con una verniciatura in 'Signature Black', oppure 'Stealth Gray', con dettagli di rifinitura in fibra di carbonio intorno ai parafanghi. Presenti anche i doppi terminali laterali, incorniciati da un rivestimento in carbonio a vista e con luce ambiente Rocket Launch integrata.

La griglia del radiatore comprendere le prese d’aria Ram Air integrate e un logo Rocket illuminato. Il cuore pulsante di Brabus 900 Rocket Edition è però sotto il cofano, dove batte un motore Brabus 900 ROCKET V8 biturbo da 4,5 litri, in combinazione con speciali turbocompressori ad alte prestazioni, che produce 662 kW, pari a 900 CV. Con i suoi 1250 Nm di coppia trasmessa attraverso un cambio automatico a nove velocità, il SUV supersportivo di casa Brabus, a trazione integrale, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e la velocità massima è limitata elettronicamente a 280 km/h.

Gli artigiani di Brebus non si sono poi risparmiati nemmeno all'interno dell'abitacolo, dove tutto, o quasi, è stato realizzato interamente a mano. L'anima 'ribelle' del SUV è enfatizzata dalla pelle nera, mentre le trapuntature a cresta sono applicate sui sedili, sugli elementi di rivestimento e sui vani, anch’essi rivestiti in pelle. Numerose sono poi anche le finiture in carbonio lucido, che nell’abitacolo puntano ad enfatizzare il DNA sportivo del veicolo, così come i pedali in alluminio.