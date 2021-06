Volkswagen Tiguan, al via gli ordini anche per la Allspace

Sistemi di assistenza e comfort di ultima generazione, infotainment intelligente, motori ad alta efficienza e spazio a volontà per fino a sette persone o per 1.920 litri di capacità di carico. A pochi mesi dal debutto della nuova Tiguan, la Volkswagen apre gli ordini sul mercato italiano anche per la versione Allspace, aggiornata nel design e nelle tecnologie.

Grazie al suo passo allungato (+110 mm), la nuova Tiguan Allspace è una perfetta multiuso per le famiglie, dotata di trazione anteriore o integrale 4Motion. In Italia, i prezzi di listino della nuova Tiguan Allspace partono da 39.500 euro per la 1.5 TSI 150 CV DSG in allestimento Life. L'arrivo nelle concessionarie Volkswagen è programmato per il prossimo mese di novembre.

Lunga 4.723 mm e con un passo di 2.790 mm (+110 mm rispetto alla nuova Tiguan), la Allspace si presenta con un design aggiornato: la modifica esterna più appariscente si trova nel nuovo frontale, sul quale spiccano i fari a matrice di LED IQ.Light con la firma luminosa che si sviluppa per tutta la larghezza della calandra.

La Tiguan Allspace offre una capacità del bagagliaio compresa tra 760 e 1.920 litri nella configurazione a cinque posti oppure tra 700 e 1.755 litri in quella a sette posti; sulla Tiguan, invece, la capacità del bagagliaio misura tra 615 e 1.655 litri.

Nuovi ed evoluti sistemi di assistenza come il Travel Assist (guida assistita fino a 210 km/h) permettono di viaggiare a bordo della Nuova Tiguan Allspace in tutto relax e nel massimo comfort.

Con il sistema modulare di infotainment di terza generazione MIB3, la Volkswagen consente la connettività migliore possibile e numerosi servizi online.

La gamma di motori è composta da un turbo benzina e due Turbodiesel, tutti accoppiati di serie a un cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. I 2.0 TDI da 150 e 200 CV sono abbinati a un doppio catalizzatore SCR con doppia iniezione di AdBlue (twindosing). Entrambi i TDI sono disponibili sia in associazione alla trazione anteriore, sia a quella integrale 4Motion.

Altamente efficiente è anche il funzionamento del motore turbo benzina a iniezione diretta TSI della Tiguan Allspace, l'1.5 TSI da 150 CV che dispone del sistema di gestione attiva dei cilindri ACT. La Allspace è disponibile nelle versioni Life, Elegance e R-Line.