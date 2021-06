Citroën C3 Aircross, SUV tra comfort e personalizzazione

Design rinnovato e punto di forza nel comfort a bordo, per la nuova Citroën C3 Aircross. Forte delle sue 340 mila unità vendute a livello complessivo dal lancio, avvenuto alla fine del 2017, il SUV compatto della casa francese torna in scena in veste rinnovata. Al primo colpo d'occhio, a colpire è il nuovo frontale, ispirato alla concept car CXPERIENCE e inaugurato su Nuova C3 nel 2020 e che rappresenta anche la nuova firma di Citroën.



Nuova la firma luminosa dei proiettori e i doppi chevron cromati si estendono verso i proiettori a LED, riprendendo i codici di Nuova C3 o di Nuova C4 ma con un aspetto decisamente più muscoloso. Rinnovata anche la griglia del radiatore con un motivo geometrico inedito e la nuova protezione grigio-argento, con inserti colorati integrati che ne aumenta la robustezza percepita.

Il nuovo frontale aumenta anche la percezione di altezza del cofano. Tante, poi, le soluzioni dedicate alla personalizzazione. All'esterno, la personalizzazione propone fino a 70 combinazioni possibili, grazie a sette colori per la carrozzeria, tre dei quali nuovi (Khaki Grey, Voltaic Blue e Polar White), quattro Pack Color, di cui due nuove tinte che giocano su effetti materici (Anodized Orange e Anodized Blue). I Pack Color sono costituiti da inserti colorati originali ed elementi grafici posti alle estremità laterali della protezione anteriore, sulle calotte dei retrovisori e sulla terza luce posteriore.

Su questi ultimi appare una nuova firma laterale, per cui la caratteristica decorazione colorata della terza luce a effetto 'veneziana' si arricchisce di una nuova proposta grafica dal profilo esterno squadrato che varia in base al Pack Color scelto. Due sono invece le tinte per il tetto a contrasto, a scelta tra bianco (Natural White) oppure nero (Pearl Black). I cerchi hanno un disegno ancora più grafico da 16'' e 17'', entrambi disponibili con finiture diamantate oppure full black.

Stessa evoluzione della personalizzazione anche all'interno dell'abitacolo, con quattro diversi ambienti disponibili e ciascuno dotato di una propria identità.

Protagonisti del comfort a bordo del nuovo SUV Citroën C3 Aircross sono sicuramente i nuovi sedili Advanced Comfort.

Disponibili con gli ambienti Urban Blue, Metropolitan Graphite e Hype Grey, i particolari sedili aumentano il comfort della seduta attraverso un rivestimento dell'imbottitura unico, una confezione tipica di Citroën che dà immediatamente l'impressione di un sedile comodo e accogliente, l'elevato contenimento dei sedili e la comodità nelle lunghe percorrenze è assicurata dallo strato ad alta densità nella parte centrale della seduta, abbinato ad una spessa schiuma nella parte strutturale interna del sedile. Lo spazio interno è pensato in ottica funzionale, con un generoso spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e un'altezza al tetto che si distinguono nel segmento.

Sul fronte modularità, i sedili posteriori possono scorrere in due parti indipendenti per 150 mm, mentre con il sedile del passeggero anteriore ripiegato offre una lunghezza di carico di 2,40 m che consente di trasportare in tutta tranquillità oggetti particolarmente lunghi (kit di mobili, accessori sportivi, ecc.).

Il volume del bagagliaio può essere esteso da 410 L a 520 L con i sedili posteriori scorrevoli completamente spostati in avanti ed è modulabile fino a 1.289 L quando i sedili posteriori sono ripiegati. Altra caratteristica distintiva dell'abitacolo è la luminosità, garantitadalle ampie superfici vetrate e dal tetto apribile vetrato e panoramico. Numerose sono le motorizzazioni offerte, benzina PureTech e Diesel BlueHDi, di ultima generazione Euro 6d. In particolare: benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, disponibile su tutte le versioni, benzina PureTech 130 S&S EAT6, disponibile sulle versioni Shine e Shine Pack, Diesel BlueHDi 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, disponibile sulle versioni Feel, Shine, Shine Pack e C-Series, oltre al Diesel BlueHDi 120 S&S EAT6, disponibile sulle versioni Feel, Shine e Shine Pack. Prezzi, da 19800 a 27550 euro.