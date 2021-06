Mercedes-AMG GT Coupé4, look tailor made e tecnologia al top

Più comfort di guida con un'ampia offerta di equipaggiamenti, per uno stile ancora più individuale e tailor made. La Mercedes-AMG GT Coupé4 si evolve e e punta tutto sulla tecnologia più avanzata, in tutti i campi. Tra le novità figurano i sistemi di assistenza alla guida aggiornati e, di serie, il Widescreen Cockpit con sistema multimediale MBUX con display e funzioni specifiche AMG. I nuovi modelli debutteranno con le varianti a 6 cilindri, che arriveranno nelle concessionarie europee il prossimo mesi di agosto, mentre i listini saranno disponibili la prima settimana di luglio.



Il terzo modello completamente sviluppato da Mercedes-AMG prosegue la sua storia di successo. L'AMG GT Coupé4 è il frutto della combinazione tra la driving perfomance dell'AMG GT e una maggiore praticità quotidiana, grazie a quattro porte e spazio per un massimo di cinque passeggeri.

Le sospensioni pneumatiche, l'asse posteriore sterzante, la trazione integrale completamente variabile e un moderno concept generale entusiasmano i clienti di tutto il mondo. Detentrice del record per il miglior tempo sul North Loop del Nürburgring, appare subito evidente che la tecnologia e la messa a punto sono ai massimi livelli e stabiliscono parametri di riferimento nel segmento.

Questa serie di modelli ha alzato l'asticella anche in termini di design degli interni con uno stile esclusivo per le superfici e i diversi elementi, gli innovativi comandi del display, i pulsanti al volante e le numerose configurazioni di sedili ed equipaggiamenti.

Sebbene già il modello precedente offrisse un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione per questo segmento la scelta è stata ulteriormente arricchita per uno stile ancora più individuale e 'tailor made'.

"Aggiorniamo costantemente la nostra AMG GT Coupé4 a un livello tecnico eccezionale. Attraverso questo nuovo modello, ci rivolgiamo a target group che dedicano il massimo valore all'individualità e a uno stile di vita distintivo. In questo modo, continuiamo a sviluppare il nostro profilo come Performance Luxury brand, confermandolo con prodotti e opzioni tailor made. Inoltre, presenteremo presto i nostri primi ibridi E Performance proprio su questo modello, portando avanti così l'elettrificazione del gruppo propulsore", ha dichiarato Philipp Schiemer, ceo di Mercedes-AMG GmbH.

Il design delle versioni a sei cilindri rimane invariato, ma a richiesta, la vista frontale può essere adattata al look dei modelli a otto cilindri.