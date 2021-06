Honda Civic Hatchback, debutto in Usa con concerto streaming

C'è grande attesa negli Stati Uniti per il debutto, il prossimo 23 giugno, per la nuova generazione della Honda Civic Hatchback che affiancherà la versione Sedan già sul mercato e che, al contrario di questa (considerata una tipica auto da famiglia) è destinata alla fascia più 'giovane' dell'utenza.

Questo non solo perché l'auto - oltre ad essere al secondo posto al mondo nelle compatte, dietro alla Corolla - è uno dei modelli più venduti in quel Paese, ma anche perché il Gruppo giapponese rappresenta negli Usa un'enorme realtà industriale, con 12 stabilimenti di produzione, 30mila dipendenti diretti e investimenti per 4,3 miliardi di dollari negli ultimi 5 anni.

Non stupisce, dunque, che Honda of America abbia deciso di lanciare la nuova Civic Hatchback durante l'evento musicale Civic Tour Remix Concert che si svolgerà appunto il 23 giugno in una diretta YouTube (https://www.youtube.com/user/HondaStage) con la performer H.E.R. e il duo R&B Majid Jordan.

L'undicesima generazione della Civic Hatchback porta con sé due altre novità, in quanto rappresenta il ritorno di questa variante nel mercato Usa dopo lo stop delle vendite nel 2006 e fa anche debuttare la costruzione in loco, in quanto la Hatchback sarà fabbricata per la prima volta nello stabilimento di Greensburg in Indiana.

La Civic Hatchback - si legge nella nota dell'azienda - si basa sul design sportivo e giovanile della Civic Sedan egualmente alla sua undicesima generazione e mostra uno stile esterno di ispirazione europea, una maggiore versatilità grazie alla carrozzeria a cinque porte e (una rarità per gli Usa) la possibilità di ottenere un 'divertente' cambio manuale a 6 marce in alternativa alla trasmissione automatica.