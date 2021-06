Airstream Interstate 24 X, in van per vacanze off-road

Vacanze all'aria aperta e libertà di movimento ispirano il nuovo Interstate 24 X di Airstream. Il veicolo è quello realizzato dalla società specializzata in rimorchi e motorhome che ha deciso di lanciarsi nel mondo dei van da viaggio.

Questa volta l'occasione prende il nome di Interstate 24 X, ovvero la versione off-road e più robusta del precedente Interstate 24 touring coach e pronta ad avventurarsi anche sui terreni più impervi. La base sulla quale i tecnici di Airstream si sono messi al lavoro è quella di un Mercedes Sprinter 3500, alimentato da un motore turbodiesel V6 da 3,0 litri che permette al van di trainare fino a 2268 kg. Per quanto riguarda ciò che lo rende più off-road pronto, l'Interstate 24X dispone di rivestimento protettivo della carrozzeria, una serie di luci supplementari e pneumatici all-terrain. All'interno, i posti a sedere sono per un massimo di 6 persone e lo spazio per dormire è per 2, anche se il grande letto posteriore può essere configurato in 4 modi diversi: un letto singolo, due letti singoli, un letto diviso nella parte anteriore o un letto diviso nella parte posteriore. La cucina comprende un piano di lavoro e un lavello profondo, un piano cottura a 2 fuochi, un forno a microonde e un frigorifero con congelatore. Il furgone include anche un bagno con un portasciugamani riscaldato, specchio e tenda della doccia. Per quanto riguarda il sistema elettrico, il 24X include due batterie, un inverter di potenza da 2000 Watt, pannelli solari flessibili e un generatore. I prezzi per l'Interstate 24X, pensato per il mercato americano, partiranno da 213.850 dollari.