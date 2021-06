ABT Sportsline, una RS6 speciale dedicata al fondatore

Un omaggio al fondatore che in ABT Sportsline celebrano con un'Audi RS6 da 800 CV. Per il suo 125° anniversario, l'azienda di tuning per veicoli ha infatti dedicato la nuova Johann Abt Signature Edition, realizzata sulla base RS 6 e solamente in 64 esemplari, uno per ogni anno di vita del leggendario fondatore.

Dal 1896, la piccola azienda si è trasformata nel più grande tuner al mondo per veicoli dei gruppi VW e Audi. "La conversione di ogni singolo esemplare è supervisionata da un meccanico specializzato in corse automobilistiche - hanno commentato da ABT - il che è una peculiarità unica ed eccezionale. Un uomo si prende cura di un veicolo dall'inizio alla fine e vengono prodotte artigianalmente sei auto al mese".

Ciascuno dei 64 esemplari contiene una 'capsula del tempo' con un frammento dell'incudine originale utilizzata dal fabbro e fondatore dell'azienda. "Il successore del nostro modello ABT RS6 R 1/125, ormai esaurito - hanno commentato dall'azienda di tuning - non si distingue solo per il riferimento alla nostra storia e gli innumerevoli dettagli accattivanti. Anche le prestazioni misurate sul circuito ovale ad alta velocità di Papenburg sono epocali. Un valore in realtà dice già tutto: da 0 a 100 in 2,91 secondi, quindi ben 0,69 secondi più veloce di una normale RS 6. In soli 9,79 secondi dalla partenza, quest'atleta dell'asfalto ha raggiunto i 200 km/h". La velocità massima è di 330 Km/h. Per raggiungere questi valori, scendono in campo i turbocompressori appositamente sviluppati e l'unità di controllo high-tech ABT Engine Control. Inoltre, un nuovo intercooler maggiorato assicura un migliore flusso d'aria.