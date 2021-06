Jeep Renegade Impulse, serie limitata ispirata a eroi Marvel

Si aprono gli ordini della nuova Jeep Renegade Impulse, omaggio alla serie Marvel. La versione speciale, in edizione limitata, è disponibile con la tecnologia ibrida plug-in 4xe da 190 CV, oppure con il propulsore Multijet II da 130 CV. Basata sull'allestimento Limited, arricchito dal Function Pack e dai cerchi in lega da 18", la serie speciale Impulse celebra la partnership con Marvel Studios e debutta insieme alla nuova serie originale 'Loki', disponibile in streaming su Disney+.

Nella versione 4xe PHEV, il sistema integra due motori elettrici e un pacco batteria da 11,4 KWh, con un motore da 1,3 litri turbo benzina e cambio automatico a sei marce. Questa architettura permette di avere due vetture in una, la prima con propulsione a batteria, che fa funzionare un motore elettrico alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio ad alta tensione situato sull'asse posteriore, la seconda a propulsione termica con motore a combustione interna montato sull'avantreno.

I clienti di Jeep Renegade 4xe potranno personalizzare l'esperienza di guida in base alle diverse necessità e tipologie di viaggio che si troveranno ad affrontare, sia che si tratti di spostamenti quotidiani in città per cui è ideale la guida in modalità full electric, sia che si affrontino percorsi extraurbani o un'avventura off-road su strade sterrate. La serie originale Marvel Studios, 'Loki', sarà in streaming su Disney+ ogni mercoledì a partire dal 9 giugno.