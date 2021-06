Ford Maverick, pick-up compatto per attrarre nuovi clienti

È più piccolo degli altri pick-up con cui Ford domina il mercato Usa, è molto efficiente grazie al propulsore full-hybrid di serie, offre spazio per 5 persone nella sua cabina doppia ed è soprattutto molto accessibile visto che il prezzo nel mercato americano parte da 19.995 dollari cioè 16.370 euro.



Con il nuovissimo Maverick l'Ovale Blu gioca una mossa che potrebbe essere decisiva non solo nei confronti dei diretti competitor nel segmento dei pick-up compatti (quasi tutti giapponesi) ma anche in uno scenario più ampio cioè quello degli attuali utenti delle automobili e dei suv più 'popolari'. La stessa Ford sottolinea che questi potenziali clienti potrebbero trovare in Maverick l'anello mancante per congiungere il mondo della mobilità tradizionale a quelli, in costante crescita, dei pick-up e delle motorizzazioni ibride. Ecco perché Il nuovo modello, pur essendo 'duro e puro' come si conviene ad un mezzo per trasportare anche le merci, per essere strumento di lavoro (come dimostrano le due prese esterne da 110 Volt) o per trainare grandi rimorchi (cosa che gli americani fanno sovente) propone molte concessioni rispetto ai grandi suv - come appunto l'F-150, leader nelle vendite Usa - e si avvicina per estetica, confort e dotazioni ai normali suv.

Maverick è dunque un nuovo tipo di pick-up: compatto ma potente, straordinariamente efficiente nei consumi e ricco di tecnologia e funzionalità intelligenti, la soluzione giusta - si legge nella nota di Ford - "per le persone che non hanno mai saputo di volere un truck".

L'Ovale Blu va oltre nella sua comunicazione dedicata al nuovo Maverick affermando che il propulsore completamente ibrido, che garantisce un consumo - stimato dall'EPA - di 40 mpg (cioè 5,9 litri per 100 km) che "batte una Honda Civic".

"Maverick sfida lo status quo e gli stereotipi di ciò che può essere un light truck, un camioncino - ha affermato Todd Eckert, responsabile marketing di Ford Truck - Riteniamo che sarà avvincente per molte persone che non hanno mai considerato un camion prima d'ora". E' dotato nella versione di ingresso di propulsore ibrido 4 cilindri ciclo Atkinson da 2,5 litri che - quando combinato con il motore elettrico - eroga 191 Cv ed è abbinato a una trasmissione a variazione continua che aziona le ruote anteriori.

Per chi necessita di maggiori capacità è possibile passare a un motore EcoBoost 2,0 litri che fornisce 250 Cv e che propone cambio automatico a 8 marce, trazione anteriore standard o integrale a richiesta. Ford Maverick 2022 sarà in vendita da questo autunno, ma gli ordini possono essere già inviati attraverso le pagine di configurazione del sito Ford.com.