Hyundai, a MiMo protagonisti sono Ioniq 5 e Bayon

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Sarà un Milano Monza Motor Show di anteprime nazionali per Hyundai, che porterà in piazza le sue Ioniq 5 e Bayon. In occasione della prima edizione di MiMo, in programma questa settimana, dal 10 al 13, la casa coreana si presenterà in piazza con alcune novità, delle quali due in particolare. Protagonista assoluta della rinnovata gamma Hyundai sarà Ioniq 5, il nuovo crossover 100% elettrico di medie dimensione.

Primo modello a nascere sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici Hyundai E-GMP, Ioniq 5 consente un'autonomia massima di 481 km nel ciclo WLTP, con caratteristiche innovative come l'architettura a 800V che consente la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza (effettuando dal 10% all'80% della ricarica in appena 18 minuti), la funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permette di alimentare dispositivi esterni, gli interni con materiali eco-friendly e i più avanzati sistemi di connettività e di guida assistita.

Il design si contraddistingue per un profilo ispirato a Hyundai Pony, il primo modello del brand a sbarcare in Europa negli anni'70 grazie alla matita di Giorgetto Giugiaro. La seconda anteprima assoluta del Milano Monza Motor Show 2021 in Piazza Duomo, sarà poi la Nuova Bayon, il più recente modello della famiglia di SUV Hyundai in Europa e dotata di un'ampia gamma di funzioni di sicurezza e connettività smart tech.

Nell'area dedicata al Focus Auto Elettriche e Ibride in Piazza Castello, il pubblico avrà la possibilità di effettuare un test drive dei modelli della gamma Hyundai tra cui Santa Fe e Tucson, nella loro versione Plug-In Hybrid, e della nuova Kona Electric. Entrambe le versioni di Santa Fe e Tucson nelle varianti Plug-in Hybrid sono alimentate da un nuovo propulsore da 1,6 litri abbinato a un motore elettrico da 66,9 kW, che complessivamente sono in grado di erogare una potenza massima di 265 CV e una coppia massima di 350 Nm.

A completare la gamma green Hyundai presente al Milano Monza Motor Show è nuova Kona Electric, SUV elettrico più venduto in Italia nel 2020. Infine i visitatori potranno osservare anche Nexo, avveniristico SUV Fuel Cell che sarà visibile in Piazza Mercanti e presso lo spazio espositivo UIGA di Piazza Cordusio in occasione della rassegna 'Il Motore del Futuro'. (ANSA).