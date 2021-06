Audi e-tron, più sportiva con pacchetto S Line Black Edition

Un nuovo pacchetto S Line Black Edition per Audi e-tron ed e-tron Sportback, in vista del 2022.

L'obiettivo, per la casa dei quattro anelli, è quello di sottolineare ancora di più la vocazione sportiva dei due modelli elettrici, al cui look muscolare si accompagna anche l'estensione alle versioni entry level 50 quattro della disponibilità del secondo on-board charger.

Analogamente alle 'sorelle' Audi e-tron 55 quattro, prima vettura integralmente elettrica dei quattro anelli, e Audi e-tron Sportback 55 quattro, anche le entry level della gamma si avvalgono di due motori a zero emissioni, uno in corrispondenza di ciascun assale, e della trazione integrale quattro elettrica.

Grazie alla potenza massima di 313 CV e alla coppia di 540 Nm, Audi e-tron 50 quattro e Audi e-tron Sportback 50 quattro scattano da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiungono la velocità massima, autolimitata, di 190 km/h. A sottolineare la sportività, ora arriva anche l'inedito pacchetto S line Black edition, dedicato alle varianti 50 quattro e 55 quattro di Audi e-tron e Audi e-tron Sportback, che si basa sugli allestimenti sportivi S line edition ed S line Fast edition.

Il pack S line Black edition prevede la finitura total black, caratteristica del pacchetto look nero plus, una novità del single frame, delle calotte dei retrovisori laterali, delle cornici dei cristalli, delle protezioni sottoscocca, degli anelli Audi, dei badge e-tron e, qualora presenti, dei mancorrenti al tetto. I cerchi in lega Audi Sport sono da 21 pollici, anch'essi in nero, e le pinze freno sono arancio.



Il contrasto tra tinte nere e arancio domina anche in abitacolo, dove ai rivestimenti in pelle e microfibra Dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, si accompagnano la punzonatura del logo S agli schienali dei sedili anteriori sportivi e le cuciture a contrasto estese ai braccioli laterali e all'elemento centrale anteriore. Finitura arancio Drago anche per le cinture di sicurezza.

Completano il pacchetto S line Black edition i vetri oscurati, i LED di accesso con proiezione a terra del logo dal design specifico, i rivestimenti del cruscotto in similpelle con inserti in carbonio e il volante sportivo multifunzione corredato dei bilancieri. Il pacchetto S line Black edition è ordinabile esclusivamente in abbinamento alle tinte carrozzeria Nero Mythos, Bianco Ghiaccio e all'esclusiva colorazione Grigio Chronos. Prezzi, per Audi e-tron e Audi e-tron Sportback 50 quattro, a partire rispettivamente da 73.200 euro e 75.500 euro.

Listino da 85.950 euro e 88.250 euro per Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro.