McLaren 765LT, esemplare unico racconta DNA 'estremo'

Una McLaren in esemplare unico mostra tutte le personalizzazioni possibili. La casa automobilistica specializzata in supercar di lusso ad alte prestazioni, ha recentemente completato la consegna di un esemplare unico del modello in serie limitata e 765lt.



L'esclusiva supercar presenta una vasta gamma di opzioni di personalizzazione esclusive eseguite da McLaren Special Operations (MSO), la divisione interna al brand che si occupa delle personalizzazioni più esclusive.

La carrozzeria, tanto per cominciare, è rifinita con una vernice MSO Cerberus Pearl che cambia colore e include tonalità di blu, viola, oro e arancione. Lo splitter anteriore, il paraurti posteriore, le minigonne laterali, così come le scocche degli specchietti laterali e le prese d'aria, sono stati rifiniti in fibra di carbonio lucida che evidenzia la filosofia ingegneristica senza compromessi dell'azienda britannica. Ad accentuare ulteriormente l'impatto visivo, una presa d'aria sul tetto firmata MSO Defined, ruote ultraleggere a 10 razze con finitura nera lucida e pinze dei freni in McLaren Orange.

L'ampia personalizzazione continua all'interno dell'abitacolo della 765lt, con finiture in fibra di carbonio satinata, così come gli inserti delle portiere, le cornici degli altoparlanti e cinture di sicurezza su misura, tutti in McLaren Orange che evidenziano un riferimento all'eredità sportiva del marchio. Gli interni fanno pensare ad un futuro all'uso in pista e si completano con l'aggiunta della barra dell'imbracatura in titanio e dell'imbracatura delle cinture a sei punti. "Questa straordinaria creazione è una vera e propria vetrina delle abilità e della maestria rappresentata dal team di McLaren Special Operations - ha commentato Brett Soso, Managing Director di McLaren - che continuano a ispirare i nostri attuali e futuri proprietari". Più leggera, più potente e con livelli di prestazioni ancora più elevati sia su strada che su pista rispetto ai predecessori con la sigla LT, la 765lt è il modello LT più dinamicamente avanzato e coinvolgente mai prodotto dalla casa automobilistica. L'auto ha aperto un nuovo capitolo nella storia della 'Longtail' iniziata con l'auto da corsa F1 GTR negli anni Novanta, così come ha elevato a nuovi livelli le caratteristiche che sono alla base di ogni LT: design estremo, coinvolgimento del guidatore, dinamica focalizzata per la pista, peso ridotto al minimo, aerodinamica ottimizzata e maggiore potenza. Il motore McLaren M840T V8 biturbo di 4,0 litri eroga una potenza massima di 765 CV e una coppia massima di 800 Nm, che insieme si traducono in valori di accelerazione di riferimento con un tempo di 2,8 secondi da 0-100 km/h. e 7,2 secondi per passare da 0 a 200 km/h.