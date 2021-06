Touring Superleggera Arese RH95, gioiello su base 488 GTB

Touring Superleggera svela l'inedita Arese RH95, che sarà una delle reginette dell'evento britannico Salon Privé in programma - in formato fisico - nella tenuta di Blenheim Palace aWoodstock nell'Oxfordshire, i prossimi 1-4 settembre.

L'occasione per presentare questa esclusiva supercar, la cui produzione non supererà i 18 esemplari - sarà la celebrazione del 95 anniversario dalla fondazione della celebre carrozzeria milanese, momento in cui verranno svelati i dettagli di questa berlinetta che concretiezza lo storico lavoro di Touring sulle basi meccaniche Ferrari (si risale alla 166MM degli Anni '40).

Sotto la carrozzeria, che ripropone alcuni stilemi già visti nella Disco Volante su Alfa BC, nella Aero 2 e nella Touring Berlinetta entrambe basate su Ferrari F12, la Arese RH95 dovrebbe celare la piattaforma e la meccanica con motore centrale della 488 GTB, che diventerebbe così la 'donor car' da cui dovrà partire ogni committente della nuova Touring Superleggera.

Non è dunque azzardato ipotizzare che il V8 biturbo derivato Ferrari dell'Arese RH95 possa mettere a disposizione 660 Cv e 760 Nm di coppia ma che grazie a una carrozzeria in fibra di carbonio (quindi più leggera) e una attenta progettazione aerodinamica la RH95 possa migliorare le prestazioni in accelerazione da 0 a 100 km/h (3,0 secondi) e in velocità massima (oltre 330 km/h) della Ferrari 488 GTB.