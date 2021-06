Peugeot 3008, suv best-seller del Leone fa pieno di primati

Il primo suv della storia a vincere il premio Car of The Year (2017), capace di sbaragliare la concorrenza nel mondo del motorsport, con due vittorie alla Dakar (2017 e 2018), ma anche e soprattutto di mettere a segno un successo commerciale con più di 800 mila unità prodotte e oltre 100.000 vendute in Italia. Al primo posto dei C suv nel Belpaese, Peugeot 3008 si rinnova nella forma e nello stile, mettendo a segno un altro passo in avanti nella strategia di elettrificazione del brand del Leone.

Una strategia all'insegna della filosofia "Power of choice" che dà ai clienti la massima flessibilità nella scelta dell'alimentazione più adatta alle esigenze di ognuno.

Il listino di nuova Peugeot 3008 adotta la struttura di gamma declinata su 3 livelli di allestimento, ciascuno dei quali arricchibile con un "pack" specifico, e parte da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech, 31.000 euro per quelle Diesel BlueHDi e 44.680 per le motorizzazioni plug-in Hybrid.

Fin dal lancio nell’autunno 2016, 3008 ha rappresentato per Peugeot un successo a 360° gradi.

Dal punto di vista dei volumi, grazie ad un successo commerciale senza precedenti che ha portato la casa del Leone rapidamente fra i top players del segmento degli sport utility. Un successo che ancora oggi non accenna a diminuire: 3008 è il suv di segmento C a marchio europeo più venduto in Italia. È stato anche un successo di critica, perché Peugeot 3008 è stato il primo suv della storia a vincere l’ambito premio di Auto dell’Anno.

I tre elementi distintivi su cui fa leva questo suv sono sicuramente lo stile, grazie ad un nuovo frontale con una mascherina senza cornice, che espande i dettagli a scacchiera fino ai fari LED dal nuovo disegno; la tecnologia, con l'introduzione di una serie di Adas di tutte le motorizzazioni, per una guida semi-autonoma di secondo livello; un'esperienza di guida estesa, con l’evoluzione dei motori termici, ora tutti Euro 6D e la duplice offerta delle versioni Hybrid e Hybrid4.

La casa del Leone è entrata nel segmento C degli sport utility da pochi anni e ha già messo a segno importanti risultati. Da inizio anno, il suv 3008 è stabilmente sul podio del segmento C suv in Italia, dove è lo sport utility a brand europeo più venduto, con l’8,5% di quota, rappresentando di fatto un vero e proprio benchmark nel mercato dei suv compatti di segmento C.