Iveco Nuovi Daily e S-Way, già nel futuro del'autotrasporto

"Fino ad oggi nostri veicoli erano stati vicini alle esigenze dei clienti, ora parlano anche con loro". Così Thomas Hilse, Iveco brand president ha iniziato la sua conferenza digitale per la presentazione del nuovo Daily e nel nuovo mezzo pesante per lungo raggio S-Way, a sottolineare questo decisivo passo avanti della marca del Gruppo CNH verso il futuro dei trasporti, come veicoli sempre più connessi, intelligenti e rispettosi dell'ambiente.

"Con il nuovo Daily - ha detto Hilse - passiamo al livello successivo e diventiamo sempre più smart, offrendo un'innovazione senza equivalenti sul mercato. Con il nuovo Daily portiamo a bordo comfort e sicurezza ai vertici della categoria, straordinaria flessibilità e focus sulla mission, il tutto associato a una sostanziale riduzione del costo totale di esercizio TCO e ad un portfolio in costante espansione dei servizi Iveco On".

Elemento centrale di questo nuovo approccio al mondo smart è la presenza di serie di Amazon Alexa, il nuovo compagno di viaggio digitale permette a chi guida di interagire con il veicolo e anche con la community dei conducenti tramite comandi vocali, offrendo un'esperienza di guida sicura e senza stress.

Con la nuova famiglia Daily, Iveco apre anche nuovi orizzonti sul piano della funzionalità grazie al debutto delle sospensioni pneumatiche intelligenti Air-Pro. Dotate di evolute logiche di controllo elettronico e uniche nel loro genere migliorano il confort di guida, riducono l'angolo di rollìo del 30% in curva e filtrano del 25% le vibrazioni.

Nuovo Daily porta al debutto anche una tecnologia d'avanguardia per i motore con il sistema di post-trattamento con doppio SCR garantiscono - in anticipo rispetto alle normative - la piena conformità alle norme Euro 6d Final ed Euro VI-E, in condizioni reali e per tutta la vita del veicolo.

questo inedito motore ottimizzato da 2,3 litri consente di risparmiare fino al 6% di gasolio e migliora la versatilità del Daily con un aumento di coppia fino al 15% per le applicazioni più gravose. Previsto anche un 3,0 per offrire un range di potenze da 116 a 207 Cv.

Presente anche un nuovo cambio che contribuisce anche a ridurre il costo totale di esercizio (TCO). La durata è aumentata fino al 18% e l'intervallo di sostituzione dell'olio è stato esteso a 350.000 km, con un'ulteriore riduzione dei costi di manutenzione che arriva al 4%.

"Oggi il Daily è primo in Europa nel settore degli chassis cab e con la versione 7 ton, nel segmento di massima portata utile fra i leggeri - ha sottolineato Davide Diana, Iveco light business line director - Fedele alla sua vocazione sostenibile, Daily è anche punto di riferimento tra i veicoli commerciali a propulsione alternativa. Nuovo Daily entra nel mercato dei veicoli commerciali leggeri in un anno in cui è previsto il massimo storico di vendite".

Infine una novità che sarà molto apprezzata dagli autisti: Nuovo Daily è dotato di sedili riprogettati con imbottiture in memory foam, una prima assoluta nel settore dei commerciali leggeri. La schiuma riduce i picchi di pressione fino al 30% e previene il mal di schiena. Egualmente significativo il debutto del 'pesante' Iveco S-Way, progettato per offrire valore aggiunto e produttività ai gestori di flotte.

S-Way lo fa aumentando ancora l'efficienza nei consumi (fino al 3%) con nuove motorizzazioni e un assale posteriore di nuova generazione, tecnologie all'avanguardia e servizi innovativi sviluppati su misura per le esigenze del cliente. La nuova gamma porta la connettività al massimo livello grazie al sistema Iveco Driver Pal, alle nuove funzionalità avanzate e ai servizi raggiungibili con i comandi vocali di Amazon Alexa.

"Nuovo Iveco S-Way è un veicolo davvero all'avanguardia - ha detto nella presentazione Thomas Hilse - È sostenibile ed efficiente, ed è stato progettato con profondo spirito imprenditoriale. Mette il cliente al centro di tutto, rivoluzionando il modo di comunicare con il veicolo. Il mondo si muove in fretta, e il settore dei trasporti non solo deve tenere il passo, ma cercare di anticipare e guidare il cambiamento. Il nuovo S-Way è il futuro del mondo del trasporto - ed è già qui oggi per portare i clienti al livello successivo". La nuova gamma motori è conforme alla normativa Euro VI-E sulle emissioni, ed è omologata al 100% per i biodiesel di seconda generazione come l'HVO. La gamma Cursor 13 è stata ampliata con due nuovi livelli di potenza: 490 e 530 CV. L'efficienza dei propulsori Cursor 11 e Cursor 13 è stata ottimizzata grazie a rapporti di compressione più alti e a una nuova strategia di gestione della combustione. I motori da 13 litri sono stati abbinati a nuovi ponti posteriori a riduzione singola ad alta efficienza (disponibili con pneumatici a profilo standard) e con rapporti al ponte che arrivano fino a 2,31:1. Questo consente un significativo down-speeding, e di conseguenza maggiore efficienza nei percorsi su lungo raggio a velocità costante.