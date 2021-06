Bentley Bentayga Hybrid, ora anche in Europa e Regno Unito

Dopo Stati Uniti e Cina, Bentley Bentayga Hybrid è ora ordinabile anche in Europa e Regno Unito. Dopo il lancio del Bentayga V8 e Bentayga Speed la scorsa estate, Bentayga Hybrid è il terzo modello ad entrare nel portafoglio dei SUV di lusso della casa di Crewe. Se già dal suo lancio in China il 45% del libro ordini si era orientato sulla versione ibrida. con l'avvento della seconda generazione e con la semplificazione dell'offerta per i clienti, la casa inglese conta ora di aumentare la percentuale.

Bentayga Hybrid di ultima generazione è disponibile allo stesso prezzo base di una Bentayga V8 e offre una scelta di nuove tecnologie e servizi per un'auto connessa, posizionando la nuova Hybrid come la Bentayga tecnicamente più avanzata ad oggi. Il design esterno, quanto quello degli interni, punta tutto sul DNA di Bentley ed è anche il primo passo sul percorso di Bentley per proporre un'offerta elettrificata per ogni modello della gamma entro i prossimi tre anni, in vista del primo BEV di Bentley nel 2025. Introducendo la più recente tecnologia di bordo e un abitacolo ancora più confortevole, il nuovo Bentayga è stato significativamente rivisto sia all'interno che all'esterno rispetto alla precedente generazione.

Bentayga Hybrid è disponibile con una configurazione a quattro o cinque posti e può essere ulteriormente personalizzato con una vasta selezione di contenuti opzionali, tra cui la specifica di stile Blackline. Il lusso elettrico, con la nuova Bentayga ha fatto progressi nel comfort di guida cittadino per silenziosità e fluidità di marcia, con 40 chilometri di autonomia con la sola trazione elettrica. Sotto al cofano batte vede un propulsore a benzina V6 turbo twin-scroll da 3,0 litri che eroga una potenza di 449 CV e 700 Nm di coppia, abbinato a un motore elettrico. Bentayga Hybrid è il primo di due nuovi ibridi Bentley che entreranno in produzione nel corso dell'anno, con il prossimo modello che uscirà nei prossimi mesi estivi.