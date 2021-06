Opel, al via ordini per Combo e-Life: arriverà in autunno

Opel apre gli ordini del nuovo Opel Combo-e Life. Il veicolo elettrico a batteria per il tempo libero (LAV) del costruttore tedesco è in vendita in Italia ad un prezzo d'attacco di 37.005 euro: l'arrivo nelle concessionarie è previsto in autunno.



Versatile e pratico, Opel Combo-e Life viene offerto con una o due porte laterali scorrevoli ed è disponibile in versione standard, lunga 4,4 metri, o in versione XL, da 4,75 m, entrambe con 5 o 7 posti. Il nuovo veicolo Opel può percorrere fino a 280 chilometri con una carica della batteria agli ioni di litio da 50 kWh (nel ciclo WLTP). Combo-e Life può essere ricaricato all'80% in circa 30 minuti presso le stazioni di ricarica pubblica in CC.

Grazie a una potenza di 100 kW (136 CV) e a una coppia di 260 Nm generate dal sistema di propulsione elettrico, Opel Combo-e Life è ideale per l'uso su strada. In funzione del mercato e della versione, questo veicolo per il tempo libero accelera da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi, mentre la velocità massima è di 130 km/h.

Il sistema di frenata rigenerativa con due impostazioni a scelta dell'utente aumenta l'efficienza. La batteria con 216 celle e 18 moduli è posizionata sotto il pianale tra asse anteriore e posteriore e quindi non limita in alcun modo la funzionalità dell'abitacolo.

A bordo le tecnologie di assistenza alla guida non mancano: ogni servizio è disponibile attraverso "OpelConnect", l'app "myOpel" e "Free2Move". Con la funzione "Charge My Car" è infine possibile accedere ai punti di ricarica in tutta Europa ed effettuare i relativi pagamenti.