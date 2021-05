Mini Electric Collection, edizione speciale da luglio

Nuovi dettagli di design e aggiornamenti nell'equipaggiamento, per la Mini Electric Collection. A partire dal mese di luglio, infatti, la Mini Cooper SE si presenterà in scena con una veste rinnovata per il primo modello a propulsione puramente elettrica del marchio britannico. Il modello, in edizione speciale, combina molti dei dettagli sviluppati per l'ultima edizione di Mini, come il frontale ridisegnato e il Multitone Roof, ovvero il tetto composto da più toni di colore, con esclusivi dettagli di design pensati per l'occasione tanto per gli esterni che per gli interni. Un linguaggio di design ridotto fa sì che i fari rotondi e la griglia esagonale del radiatore vengano messi ancora più in evidenza come caratteristiche stilistiche specifiche del frontale della Cooper SE.

La gamma di equipaggiamento dei veicoli in edizione comprende la verniciatura esterna Island Blue metallic, presente per la prima volta per la Cooper SE. In alternativa, è disponibile la nuova variante Rooftop Grey metallic. La Electric Collection comprende anche il Multitone Roof che, grazie ad una nuova tecnica di verniciatura nello stabilimento Mini di Oxford, ha diverse sfumature che vanno dal San Marino Blue al Jet Black, attraverso il Pearly Aqua. Anche le strisce sul cofano e sulle fiancate contribuiscono all'aspetto espressivo della vettura e, con la loro sottile sfumatura di colore, completano con stile il Multitone Roof. Le calotte degli specchietti retrovisori esterni nere (in alternativa con tetto e specchietti di colore nero), i cerchi in lega leggera Mini Electric Collection Spoke da 17 pollici (in alternativa cerchi in lega 17'' Tentacle Spoke neri) e gli elementi esterni lucidi Piano Black, tra cui la griglia, il bordo dei fari e dei fanali posteriori, i loghi Mini, le scritte identificative del modello sulla parte posteriore, le maniglie delle porte e gli sportelli laterali che contribuiscono al look sportivo.

La Mini Electric Collection è anche dotata di fari Adaptive LED con funzione Matrix per gli abbaglianti, di un il battitacco con il logo Mini Electric stampato, di sedili sportivi nella combinazione tessuto Light Grey/eco-pelle, di superfici interne di nuova concezione, oltre al rivestimento interno del tetto color antracite. Il motore elettrico è quello da 135 kW/184 CV, mentre l'assetto è specifico per il modello, con un baricentro basso. La batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio è situata nel pianale del veicolo e consente un'autonomia da 225 a 234 chilometri secondo il ciclo di prova WLTP.