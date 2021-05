Peugeot e-Rifter, via agli ordini della versione elettrica

Peugeot apre in Italia l'ordinabilità del nuovo e-Rifter, versione 100% elettrica del versatile multispazio con vocazione suv che affianca le versioni dotate di motorizzazione benzina e diesel. Alla gamma si aggiunge ora la versione con la propulsione a zero emissioni che arriva ad offrire un'autonomia fino 245 chilometri, con una potenza di 136 CV.

In consegna dal mese di novembre, e-Rifter è in vendita ad un prezzo di listino che parte da 36.150 euro chiavi in mano ed è disponibile in quattro diversi allestimenti (Active, Allure, Allure Pack e GT).



Il multispazio, pratico e modulare, all'interno ha tutte le caratteristiche di una vettura del Leone grazie ad una dotazione di serie che prevede l'i-Cockpit, firma distintiva delle Peugeot più moderne. La versatilità è accentuata dalla possibilità di sceglierlo tra due distinte lunghezze, a seconda delle esigenze: 4,40 metri per la versione Standard e 4,75 metri per quella Long, entrambe ottenibili anche in versione a 7 posti.

Con i suoi 136 CV (100 kW) di potenza massima e 260 Nm di coppia, nuovo e-Rifter è in grado di offrire un'esperienza di guida appagante: il passaggio da 0 a 100 km/h coperto in 11,2 secondi ne esprime la reattività, mentre la batteria da 50 kWh offre un'autonomia che arriva fino a 245 km e si presta ad operazioni di ricarica che si completano in 7 ore e 30 minuti da wallbox a 7,4 kW, oppure 5 ore collegandolo ad una colonnina da almeno 11 kW di potenza e scegliendo l'optional del caricatore di bordo OBC da 11 kW.

Grazie alla tecnologia di raffreddamento a liquido della batteria, poi, e-Rifter accetta anche ricariche in corrente continua da colonnine Fast, dove raggiunge l'80% di carica in appena 30 minuti.

Come da tradizione per i modelli elettrificati Peugeot, la presenza della batteria di trazione non ha compromesso il volume di carico complessivo che, all'insegna della modularità, spazia dai 775 litri della versione Standard con i sedili in posizione, ai 4.000 litri della versione Long con i sedili ripiegati. Anche la lunghezza di carico non è da meno, con 2,70 metri per la Standard e 3,05 metri per Long.