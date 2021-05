BMW X8, large suv di ispirazione coupé arriverà nel 2022

Si avvicina il lancio della nuova BMW X8. Il grande suv di lusso, che dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno, sarà la versione più sportiva della full-size X7 e provvederà a completare la gamma X raggiungendo il totale di 10 modelli.

Il nuovo X8 - come si legge su Autoexpress - sarà basato sulla 'sorella' X7 e sarà un modello ispirato al mondo dei coupé. I mercati di punta saranno principalmente la Cina e l'America.

Dai primi scatti 'spia' apparsi sui principali siti stranieri, si evince chiaramente che la nuova X8 manterrà un profilo possente, con un tetto più inclinato e una linea di cintura più alta. Alcuni tocchi più sportivi saranno presenti anche nella parte posteriore, con linee dei passaruota molto più pronunciate e un paraurti che ospita due scarichi sovradimensionati.

Il frontale verticale della X8 sarà caratterizzato dalle enormi griglie a doppio rene della X7, affiancate da fari a LED a due livelli. Questo tema di design sarà presente su alcuni dei prossimi modelli di punta dell'azienda, come la nuova berlina della Serie 7, prevista per il 2022.

L'abitacolo invece potrebbe essere molto simile a quello della X7 dalla quale riprenderà - con molta probabilità - design e tecnologia. Ci saranno due display da 12,3 pollici nella parte anteriore, alimentati dall'ultimo sistema di infotainment iDrive di BMW. Inoltre, la parte posteriore potrebbe ospitare una terza fila di sedili, rendendola un'alternativa più sportiva, ma leggermente meno spaziosa della X7.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, ci si aspetta un propulsore elettrificato che con molta probabilità sarà rappresentato dalla versione BMW X8 M45e, ibrida plug-in ad alte prestazioni che potrebbe assomigliare allo schema ibrido di BMW 745e (6 cilindri turbo da 3,0 litri più motore elettrico e batteria da 12 kWh, 389 cv e autonomia in elettrico di 25 km), ma che dovrebbe alla fine risultare molto più potente.