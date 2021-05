Audi, con pacchetto 'Competition' il look è più sportivo

Nuovi equipaggiamenti per Audi che punta a design e prestazioni. La casa dei quattro anelli apre infatti in questi giorni in Germania le prenotazioni per nuove serie dedicate ad A1, A4 e A5, alle quali ne seguiranno altre per i nuovi modelli Q7 e Q8.

Sul fronte A1, oltre alla linea di equipaggiamento 'S line competition', Audi ha migliorato anche le prestazioni dell'A1 Sportback 40 TFSI1 da 147 a 152 kW. Il pacchetto di equipaggiamento 'S line competition' comprende tutta una serie di dettagli di design pensati per evidenziare la natura sportiva della vettura, sia all'esterno che all'interno dell'abitacolo.



Il pacchetto può essere ordinato per A1 Sportback 40 TFSI1, così come per le varianti 35 TFSI2 e 30 TFSI3. Compresi, tra le altre cose, sono gli specchietti laterali grigio platino e gli anelli Audi laminati grigio platino per l'opzione vernice blu Ascari. Con il tetto in Mythos Black a contrasto e i pannelli laterali rocker, la griglia è in nero opaco e il telaio in nero lucido.

Il colore metallizzato Blu Ascari è disponibile per Audi A1 Sportback 40 TFSI esclusivamente con la dotazione 'S line competition'. Per i sedili sportivi anteriori, i clienti possono scegliere tra una combinazione di tessuto, oppure in ecopelle e Alcantara.

Le Audi A1 Sportback 'S line competition' sono ordinabili in Germania da oggi, 20 maggio, a partire da 27470 euro. Per Audi A4 e A5, i nuovi pacchetti ordinabili, sempre in Germania, sono 'S line competition' e 'S line competition plus'. Il primo include il pacchetto esterno della linea S e un ulteriore pacchetto nero. Include una griglia del radiatore opaca, uno spoiler e gli anelli Audi nella griglia in nero. I cerchi da 19" rendono il tutto ancora più dinamico.

Per la Audi A4, il pacchetto 'S line competition plus' include anche fari a LED, l'illuminazione ambiente per l'abitacolo, specchietti laterali neri e inserti in alluminio nella parte anteriore. I clienti possono anche ordinare entrambe le versioni della berlina Audi A4 con un tetto in nero brillante.

Lo spettro di colori per la vernice esterna varia tra grigio Terra, grigio Quantum, grigio Daytona, rosso Tango, bianco ghiacciaio, blu Navarra e blu Turbo, fino al nero Mythos. Lo stesso discorso vale anche per Audi A5, che i clienti tedeschi audi possono ora ordinare in versione 'S line competition' e 'S line competition plus'.

Per le nuove 'sportive' di Audi A4 e Audi A5, le consegne avranno inizio nel luglio 2021. Tra toni scuri, colori specifici e dettagli interni dedicati, il pacchetto 'Competition Plus' arriva poi anche per i SUV topo di gamma della casa, ovvero Audi Q7 e Q8, che saranno disponibili sul mercato tedesco a giugno, a partire da un prezzo di 78170 euro per Q7 e 84500 euro per Q8.

La consegna inizierà a fine estate.