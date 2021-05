Maserati meets Canotwait_: ecco Ghibli Hybrid Love Audacious

Maserati alza il velo su Ghibli Hybrid Love Audacious, una Fuoriserie Edition creata in collaborazione con con il brand cinese di streetwear Canotwait_, marchio fashion fondato dal cantante, attore e trendsetter William Chan.



Questa versione speciale di Ghibli Hybrid nasce all'interno del programma di customizzazione Maserati Fuoriserie e incarna tutte l'abilità di personalizzare una Maserati tailor-made sulla personalità unica del cliente.

Fuori dagli schemi, simbolo di creatività e audacia, la nuova versione - non a caso - viene annunciata in un giorno particolare: 520 (ovvero 20 maggio) che indica una successione di numeri che in cinese significa "amore", nascondendo la frase 'I love you / Ti amo', e proprio in questa data si celebrano gli innamorati.

In questo modo, come omaggio ad un giorno speciale, le performance italiane incontrano uno stile unico inspirato alla festa cinese dell'amore.

Dal punto di vista estetico, Ghibli Hybrid Love Audacious è caratterizzata da una particolare colorazione degli esterni denominata Digital Aurora.

Digital Aurora è un colore emozionale ed unico nato da un concept comune di Canotwait_ e Maserati e orientato al concetto di amore audace. L'amore e l'audacia si ispirano all'alba e alla magica luce dell'aurora, una miscela di un viola intenso e deciso, con i riflessi calmi e rilassanti delle sfumature bluastre. Per rendere ancora più estrema questa colorazione tristrato è stato introdotto un pigmento sperimentale in scaglie di vetro rosa, che crea un effetto digitale capace di cavalcare l'attuale tendenza Phigital.

Partendo da un'idea e da una palette dedicata, Canotwait_ e Maserati hanno dato così vita ad una colorazione esclusiva ispirandosi al trend contemporaneo della collezione Unica.

Il viola è sicuramente un elemento di spicco di questa Fuoriserie Edition di Ghibli Hybrid. La particolare tonalità è stata selezionata non solo per un richiamo all'idea di lusso ed esclusività, ma anche per aggiungere un tocco di mistero e unicità. Sarebbe stato difficile trovare un modo migliore per esprimere questo incontro fuori degli schemi tra un marchio di streetwear giovane e coraggioso e lo spirito audace di Maserati.

Una Curiosità: il viola è anche uno dei colori preferiti di William Chan.

A completare gli esterni, Ghibli Hybrid Love Audacious monta cerchi da 20" Teseo nero lucido, anch'essi disponibili all'interno del catalogo Fuoriserie. La vettura riporta, inoltre, due badge personalizzati Canotwait_: uno sul lato esterno, appena sopra le tre iconiche prese d'aria laterali e l'altro all'interno dell'abitacolo, per enfatizzare ancora di più l'esclusività.

In occasione della campagna di lancio, che parte oggi, viene inaugurato un pop-up store a Shanghai, dove i giovani clienti e gli influencer streetwear possono scoprire la storia di questa nuova vettura, della ideazione ed ispirazione fino alla produzione. Ghibli Hybrid Love Audacious sarà in vendita esclusivamente sul mercato cinese in un numero limitato di 8 esemplari.