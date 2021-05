Opel alza velo sul nuovo furgone Vivaro-e Hydrogen (FCEV)

Opel alza il velo sul furgone Vivaro-e Hydrogen, veicolo elettrico Plug-In Fuel Cell capace di garantire la mobilità a zero emissioni per chi ha bisogno di fare rifornimento in pochi minuti.

Si tratta di un veicolo elettrico plug-in con celle a combustibile (FCEV) con un volume di carico fino a 6,1 metri cubi (identico alle versioni diesel o elettrica a batteria di Opel Vivaro) che ha bisogno di soli tre minuti per fare rifornimento di idrogeno, più o meno lo stesso tempo che serve per fare il pieno di una tradizionale vettura benzina o diesel.

L'autonomia è di oltre 400chilometri (WLTP1). Questo veicolo verrà offerto in due lunghezze: 4,95 e 5,30 metri.

La casa prevede di iniziare a consegnare i primi veicoli alle flotte in autunno mentre per il Regno Unito, come confermato anche dal sito britannico Autoexpress, la versione con guida a destra arriverà nel 2023.

''L'idrogeno può essere l'elemento centrale di un futuro sistema energetico integrato ed efficiente, privo di combustibili fossili - ha dichiarato Michael Lohscheller, ceo Opel - Abbiamo oltre 20 anni di esperienza nella tecnologia dei veicoli con celle a combustibile a idrogeno. Non esiste altro sistema di propulsione al mondo in grado di offrire lo stesso mix di zero emissioni, notevole autonomia e la possibilità di fare rifornimento in soli tre minuti''.

Il nuovo veicolo elettrico con celle a combustibile (FCEV) si basa sull'attuale Opel Vivaro-e elettrico a batteria con due porte laterali scorrevoli. Il principio di funzionamento è semplice: partendo da idrogeno e aria, le celle a combustibile producono l'energia per azionare il motore elettrico. L'unico prodotto di questa reazione è il vapore acqueo, che fuoriesce dagli scarichi. Si tratta quindi di un veicolo elettrico a zero emissioni.

Il sistema plug-in con celle a combustibile di Opel Vivaro-e Hydrogen permette di integrare le celle a combustibile e l'attuale unità di trazione sotto il cofano del veicolo. La batteria di Opel Vivaro-e BEV (veicolo elettrico a batteria) viene sostituita da tre serbatoi di idrogeno a 700 bar. I cilindri in fibra di carbonio possono essere riempiti in soli tre minuti e garantiscono una percorrenza di oltre 400km. Grazie all'intelligente architettura, la versione elettrica a batteria diventa un van elettrico a celle a combustibile senza alcuna modifica alla carrozzeria e senza conseguenze sul volume di carico.

Vivaro-e HYDROGEN sarà prodotto da OpelSpecialVehicles (OSV) a Rüsselsheim. Presso la città natale di Opel si trova anche il "Centro di Competenza per l'Idrogeno e le Celle a Combustibile" globale della casa madre Stellantis.