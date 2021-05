Kia Sportage, edizione speciale per celebrare 30 anni

Un’edizione speciale celebrare i primi trent'anni di Kia Sportage. La casa coreana torna ad accendere i riflettori sul veicolo che ha accompagnato la storia del brand sul mercato italiano, e non solo, nel corso degli ultimi tre decenni, con l'arrivo della nuova Sportage GT Line 30/o Anniversario.

Sportage è il veicolo che ha permesso a Kia di introdurre per la prima volta il concetto di urban SUV, ovvero uno Sport Utility Vehicle compatto e pratico, adatto ad un uso polivalente e capace di adattarsi ad ambienti e situazioni diverse. Dalla presentazione dei primissimi anni Novanta ad oggi, in Italia, di Sportage ne sono stati venduti 160 mila.

“Sportage non è solo un prodotto di successo, rappresenta qualcosa di ancora più importante per la storia del nostro brand - ha raccontato Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia - e se vogliamo anche della storia dell’automobilismo contemporaneo. Ormai diamo quasi per scontata l’esistenza dei SUV sulle nostre strade, ma trent’anni fa non era così e Sportage si presentò al mondo come modello precursore di questa tendenza. Fu un cambiamento radicale di interpretazione della fruizione automobilistica e oggi, guardandosi alle spalle, è emozionante pensare che un tassello di questa evoluzione sia rappresentato da uno dei modelli di più grande successo del marchio Kia".

Kia Italia ha così voluto celebrare questa importante ricorrenza con una versione speciale chiamata GT Line 30/o Anniversario, il cui allestimento unisce il look sportivo GT Line, ad una ricca dotazione di serie. All’interno troviamo sedili in pelle nera con cuciture a contrasto, riscaldabili e ventilati all’anteriore, riscaldabili al posteriore. Anche il volante sportivo GT Line, rivestito in pelle è riscaldato. Inclusi anche il pachetto sicurezza, il premium sound system JBL, around view camera a 360 gradi e Smart power tailgate. L'allestimento è affiancato alle motorizzazioni di punta oggi previste su Sportage.

GT Line 30/o Anniversario avrà quindi il propulsore diesel mild hybrid 1.6 CRDi da 136 CV, sia nella versione a trazione anteriore, sia in quella AWD. Offerto al pubblico con uno sconto di 6 mila euro sul prezzo di listino in caso di permuta o rottamazione, il modello potrà godere anche del programma SCELTA KIA Special, grazie al quale Sportage GT Line 30/o Anniversario riceverà vantaggi cliente fino a 7600 euro, mentre, grazie al programma EASY KIA, tutta la gamma Sportage è disponibile con rata a partire da 229 euro per 36 mesi.