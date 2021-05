Renault, i 'commerciali' pensati per lavoro e tempo libero

Quasi un secolo di esperienza nei veicoli commerciali e una storicia leadership europea nel settore. Renault, partendo da questa situazione di 'forza' avvia un importante programma di rinnovamento della sua offerta, potendo contare non solo sulle risorse aziendali attivate dal nuovo Ceo Luca de Meo e da suo piano 'Renaulution' ma anche sulla prosecuzione della collaborazione con Daimler nell'ambito della gamma Kangoo e, naturalmente, delle opportunità offerte dalla Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.



L'ambizione della Losanga - che porta al debutto numerose novità - non è solo quella di fornire prodotti ancora più vicini alle esigenze dei clienti (è il caso delle porta laterale scorrevole a doppia ampiezza Apriti Sesamo nel nuovo Express Van) ma anche di aiutare trasportatori, artigiani e imprese ad accelerare verso una mobilità più sostenibile con i nuovi Kangoo Van E-Tech e Master ZE 100% elettrici, perfettamente adatti alle consegne dell'ultimo chilometro e nel sempre più rilevante settore dell'e-commerce.

Renault scatena la sua offensiva sfruttando due 'taglie' di veicoli - quello delle furgonette compatte e quello dei minibus derivati dai furgoni medi - con l'identica destinazione di collegare idealmente il mondo delle automobili con quello dei mezzi d trasporto e sfruttare così ulteriori potenzialità del mercato proprio nel momento in cui gli utenti privilegiano la soluzione individuale rispetto a quella collettiva.

Ed ecco debuttare nuovo Kangoo Van, nuovo Trafic Passenger, nuovo Trafic SpaceClass e nuovo Express Van. In particolare nell'ambito delle 'furgonette' la Casa della Losanga progredisce in questo segmento forte di un parco circolante che conta su 4,2 milioni di unità dalla presentazione della prima generazione nel 1997 e con uno spostamento sempre più evidente verso in mondo delle 'multispazio' - che per molti utilizzatori sono l'evoluzione in chiave funzionale del concetto di monovolume inventato da Renault con Espace - e che fa dell'ultima generazione di Kangoo un mezzo perfetto per il tempo libero della famiglia ma anche per chi si sposta per motivi di lavoro e cerca l'esclusività.

Multispazio elegante e generoso, con cinque veri posti, nuovo Kangoo si distingue per la sua modularità e semplicità d'utilizzo ma anche per un design distintivo dalle linee atletiche, completamente rivisitato, per un confort decisamente migliorato e per gli equipaggiamenti, con una qualità percepita paragonabile a quella di un'autovettura alto di gamma.

Tra i punti di forza spiccio la migliore abitabilità della categoria, con 3 veri posti nei sedili posteriori, oltre 49 litri di vani portaoggetti, tra cui il cassetto scorrevole Easy Life, un bagagliaio ampio tra i migliori della categoria, che arriva fino a 3.500 litri con il pianale piatto e barre da tetto innovative, che offrono un carico supplementare fino a 80 kg. il nuovo minibus Trafic Passenger è pensato soprattutto per le aziende o piccoli enti che si occupano del trasporto persone.

Modularità e tanti posti a sedere, senza compromessi sul piano del confort e dello spazio. L'abitacolo è completamente rivisitato, per offrire la migliore altezza a filo padiglione del segmento. Nuovo Trafic SpaceClass, si indirizza invece al trasporto dei clienti Vip, risponde alle attese di conducenti e passeggeri più esigenti alla ricerca di versatilità, spazio e comfort esclusivo. Si distingue per la plancia esclusiva Grigio Meteora, sellerie e volante cromati in pelle, per soddisfare i clienti più esigenti. La nuova offerta Renault comprende anche il nuovo Kangoo Van che rivoluziona ancora una volta il modo di lavorare degli operatori professionali diventando la compagna ideale per le flotte, gli artigiani e i commercianti esigenti che cercano un veicolo personalizzato, dotato delle più recenti tecnologie.

La vita degli operatori professionali viene semplicata con innovazioni come l'Open Sesame by Renault - l'accesso laterale più ampio del mercato sulla fiancata destra grazie all'eliminazione del montante centrale - e l'Easy Inside Rack, portapacchi interno per trasportare oggetti lunghi fino a 2,5 mt. nella parte alta dell'abitacolo.

Nuovo Express Van è una furgonetta pratica ed efficace, pensata soprattutto per le aziende alla ricerca del miglior rapporto prezzo/ prestazioni. Ideale per clienti alla ricerca di un buon volume e dell'essenziale. Spiccano il sistema Easy life a bordo, con circa 48 litri di vani portaoggetti, il miglior volume della categoria, la porta scorrevole laterale ampia (716 mm) che facilità le operazioni di carico, la miglior lunghezza del pianale di carico (1,91 m) e il più grande volume di carico (fino a 3,7 metri cubi) del mercato.