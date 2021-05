SsangYong Rexton, si rifà il design ed è più tecnologico

Inedito design e più tecnologia a bordo per il nuovo Rexton di SsangYong. La casa automobilistica coreana ha infatti avviato ufficialmente la commercializzazione della nuova versione del suo SUV, veicolo di punta della gamma e che si presenta sul mercato italiano con un inedito design e con una migliorata tecnologia di bordo.

Il frontale è completamente riprogettato ma resta imponente con la sua larghezza di quasi 2 metri. Grazie ai 4850 mm di lunghezza, comfort e spazio a bordo sono assicurati, potendo ospitare fino a sette passeggeri. Il posteriore è caratterizzato da nuovi gruppi ottici sagomati per delineare al meglio il profilo dell'auto. Per gli interni, in Ssangyong hanno lavorato all'aspetto premium ed elegante, in qualità costruttiva ma anche nel design.

La nuova plancia è dotata di un display digitale da 12,3", il climatizzatore automatico è bizona con sistema di controllo di qualità dell'aria e i sedili in pelle sono di serie su tutta la gamma (nell'allestimento Icon sono in pelle nappa disponibile in tre diverse colorazioni). Il rinnovato tunnel centrale contiene il nuovo cambio automatico shift by-wire a 8 rapporti, utilizzabile anche in modalità manuale sequenziale.

Il motore è un diesel Euro6 D Final da 2,2l, che dispone di 202CV ed una coppia pari a 441nm tra i 1600 e 2600 giri. Grazie al sistema di trazione integrale inseribile '4WD part-time' il guidatore sarà in grado di selezionare tra le modalità 2WD (trazione posteriore), 4WD (trazione integrale) e 4WD L (trazione integrale e marce ridotte), permettendo a Rexton di adattarsi a tutti i tipi di percorso, indipendentemente da quale sia la destinazione.

Presente di serie il differenziale posteriore autobloccante, per un miglior utilizzo della trazione in ambito off-road oppure in situazioni di scarsa aderenza, come ad esempio strade innevate. Il pilota può, inoltre, selezionare attraverso il tasto 'Drive Mode', la modalità di guida più adatta alle condizioni del manto stradale. Di serie su tutta la gamma molteplici dispositivi elettronici che garantiscono alti standard di sicurezza e un elevato comfort di marcia.

Tra questi c'è l'Adaptive Cruise Control, il Drive Alert Attention, che invita il conducente a riposare se viene rilevato uno schema di guida non conforme, il Trailer Sway Control, utile per stabilizzare il rimorchio e il Lane Keeping Assist System, che avvisa il guidatore in caso di fuoriuscita dalla corsia di marcia e mantenendo l'auto all'interno della corsia.

Presenti anche i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la doppia Smart-Key con sistema di chiusura automatica, connettività Apple Car Play e Android Auto e, sull'allestimento Icon, il sistema di navigazione integrato da 9,2", le videocamere con visione panoramica tridimensionale (AVM - All View Monitor), il Wireless charger, oltre ai cerchi in lega cromati da 20" e il portellone posteriore elettrico. Il nuovo Rexton si presenta sul mercato italiano con due differenti allestimenti, Dream ed Icon, disponibili entrambi nelle configurazioni a 5 o 7 posti.