Cnh: arriva l'Iveco T-Way, il nuovo camion erede del Trakker

Arriva l'Iveco T-Way, il nuovo camion per applicazioni off-road sviluppato per le missioni più difficili e le condizioni più estreme. Lo ha presentato Iveco, brand di Cnh Industrial, ai concessionari e alla stampa internazionale, in un lancio virtuale ospitato sul canale digitale Iveco Live Channel.

Obiettivo dell'Iveco T-Way è quello di "superare ogni aspettativa in termini di produttività, capacità di carico utile, sicurezza e comfort di guida". L'insieme di queste caratteristiche sono esplicitamente espresse dal tema della campagna di lancio 'Iveco T-Way. Trattalo male'.

"Con il lancio dell'Iveco T-Way, erede al trono del Trakker come 'il più forte tra i pesanti', oggi apriamo un nuovo capitolo nella straordinaria storia off-road di Iveco. Questo mezzo extra-pesante, un vero e proprio campione in termini di prestazioni, robustezza e durabilità, andrà a consolidare ulteriormente la posizione di Iveco nel settore off-road pesante", sottolinea Luca Sra, chief operating officer della Truck Business Unit Iveco. "Con l'Iveco S-Way abbiamo sconvolto il settore. Oggi stiamo facendo lo stesso nell'off-road. Porteremo il trasporto pesante nel futuro anche in questo segmento, anzi il futuro è già qui, con l'Iveco T-Way", sottolinea Thomas Hilse, presidente di Iveco.