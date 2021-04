Rolls Royce, tre versioni speciali 'Overdose'

Un trattamento 'overdose' per la Rolls Royce Black Badge Wraith. L'azienda specializzata in tuning Novitec Spofec ha infatti deciso di dedicare le sue attenzioni in fatto di modifiche 'estreme' al modello della casa britannica, per creare un'edizione limitata a tre esemplari della supercar, con una potenza aumentata, prestazioni esagerate e una presenza scenica che non passa inosservata. Pensata per essere distribuita a selezionatissimi clienti sparsi per il mondo, la Spofec Overdose Edition è stata dotato di un kit pensato per la carrozzeria e realizzato in fibra di carbonio.



L'operazione ha portato all'aggiunta di 13cm alla larghezza della vettura nella parte anteriore e posteriore, rispetto al modello di serie. Altre modifiche evidenti sono quelle che riguardano il set di cerchi 22", abbinati all'abbassamento delle sospensioni di 40 mm che fa apparire la vettura ancora più imponente. Per quanto riguarda la potenza, Spofec ha messo a punto il motore V12 biturbo da 6,6 litri della Rolls-Royce, in mod tale da consentire il raggiungimento di 717 CV a 5700 giri al minuto, per non parlare della coppia di picco misurata in 986 Nm. Questo significa che la potenza si sentirà quasi istantanea, con una spinta da 0 a 62 MPH in soli 4,2 secondi, per una velocità superiore elettronicamente limitata di 155 MPH, per via del peso generoso del Wraith. Modifiche importanti sono state apportate anche all'impianto frenante, reso più forte e con maggior ricircolo d'aria grazie a prese d'aria più grandi. Le sospensioni sono anche automatiche, così da consentire di modificare l'altezza della supercar in base alla velocità, per renderla più stabile.