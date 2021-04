Cadillac, Escalade potrebbe essere ultimo con motori termici

Il gigantesco suv Escalade potrebbe essere l'ultimo modello Cadillac dotato di motore a combustione interna. Lo ha svelato all'autorevole magazine Automotive News Rory Harvey, vicepresidente globale Cadillac tracciando la roadmap della progressiva completa elettrificazione della gamma.

Fermo restando che tutti i modelli Cadillac di prossima generazione saranno solo dotati di propulsori a batteria. La famiglia dei suv Escalade potrebbe 'sopravvivere' con motori benzina e diesel fino al 2029, mentre le berline Cadillac CT4 e CT5 andranno fuori produzione nel 2026.

A loro volta i crossover XT4, XT5 e XT6 saranno gradualmente eliminati nel 2025 o 2026, quando verranno sostituiti dai modelli elettrici Optiq e Symboliq. E' anche possibile che una versione 100% elettrica di Cadillac Escalade arrivi prima del 2029, in modo da lasciare ai clienti le due opportunità di scelta.

La transizione di Cadillac verso una gamma 100% elettrica inizierà con Lyriq, che entrerà in produzione nello stabilimento GM Spring Hill Assembly nel Tennessee all'inizio del prossimo anno. Le prenotazioni per questo crossover a batteria, leggermente più grande del Cadillac XT5, si apriranno a settembre e le consegne inizieranno nella prima metà del 2022.