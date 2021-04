VW ID.5, le prime foto spia: suv coupè arriva a fine anno

La Volkswagen ID.4 è stata appena lanciata, e sarà seguita dalla ID.5 che dovrebbe arrivare alla fine di quest’anno. La nuova ID.5 sarà un coupé-crossover più grande, fortemente basata sull'ID.4.I cambiamenti meccanici e interni dell'ID.5 - rispetto all'ID.4 - saranno probabilmente ridotti al minimo: il nuovo modello full electric potrebbe essere un po’ più sportiveggiante della sorella minore, alla stregua dell'Audi Q4 e-tron e della Q4 Sportback e-tron.

Esteticamente - da alcune foto spia uscite proprio in queste ore - il tetto è spiovente mentre lo spoiler integrato sopra le luci posteriori. La ID.5 condividerà molto in estetica con la ID.4: stesso discorso vale anche per gli interni, con l'opzione di un quadro strumenti digitale da 5,3 pollici e un sistema di infotainment da 10 o 12 pollici.

Anche le opzioni del motore e della batteria rimarranno presumibilmente invariate tra i due modelli. Ciò significa che, inizialmente, l'ID.5 sarà caratterizzato da un motore elettrico montato posteriormente che guida le ruote posteriori. A seconda del mercato, la ID.4 è disponibile con 146 CV (109 kW) e 220 Nm, 168 CV (125 kW) e 310 Nm, o 201 CV (150 kW) e 310 Nm di coppia. Dispone anche di un pacco batterie da 82 kWh che offre un'autonomia di guida stimata di 402 km. Inoltre, come per la ID.4, potremmo aspettarci - anche in questo caso - una versione GTX con due motori e trazione integrale. La ID.4 GTX sarà lanciata il 28 aprile e potrebbe avere una potenza combinata di 302 CV, come la Skoda Enyaq iV RS.