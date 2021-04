Škoda Enyaq iV, SUV elettrico per tutte la strade

Per Enyaq iV l'biettivo dichiarato da Škoda era semplice: prodotte una Škoda in tutto e per tutto ma elettrica. E il primo modello della casa boema completamente elettrico e sviluppato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen, il risultato sembra essere stato centrato. Perché anche alla prova del volante che ci ha portato sulle strade tra il Lago di Garda, le Prealpi Gardesane e Verona, il SUV con la spina si è dimostrato in linea con le promesse.

Škoda nel piglio e nell'attenzione alla praticità, ma insieme a tutta la tecnologia necessaria e ad un lavoro su design, e aerodinamica di conseguenza, che lascia il segno. Al centro della MEB c'è la cosiddetta architettura a skateboard, che prevede l'installazione della batteria nel sottoscocca, per ottimizzare gli spazi. Il risultato è anche quello di rendere il SUV molto stabile e dalla linea quasi più simile con quella di una coupé. Il SUV, puro elettrico a batteria, è disponibile con tre formati di batteria e la scelta per la nostra prova è caduta sulla versione 80 IV, con autonomia elettrica dichiarata di 520 km. In fase di lancio, Enyaq iV è disponibile solamente con la trazione posteriore ma quella integrale è prevista in arrivo entro l'inizio dell'estate. Enyaq 80 iV ha una potenza di 204 CV (150 kW), una coppia massima di 310 Nm e la sua batteria da 82 kWh (77 kWh netti). Potenza che garantisce una guida divertente sul misto e il giusto sprint quando serve. Il comfort è assicurato anche nei tratti autostradali e la rigenerazione della batteria stupisce per la funzionalità, grazie ai tre diversi livelli di rigenerazione selezionabili. In discesa, per intenderci, c'è modo di ricaricare veramente.

A bordo di Enyaq iV c'è un ventaglio completo di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. La vettura, infatti, attiva avvisi automatici in caso di rischio di collisione con altri veicoli, ciclisti, pedoni e ostacoli fissi, evitando possibilmente gli urti o minimizzandone almeno le conseguenze.

In caso di incidente, fino a nove airbag proteggono i passeggeri, il sistema proattivo di protezione interna blocca automaticamente le cinture di sicurezza in corrispondenza di brusche frenate e in caso di collisioni pericolose o rischi di rovesciamento o ribaltamento del veicolo provvede a chiudere i finestrini e il tettuccio panoramico. I fari anteriori e posteriori a LED sono di serie, mentre sono disponibili a richiesta i fari full LED Matrix e i fari posteriori full LED con design a C. Ogni modulo degli abbaglianti Matrix comprende 24 LED controllabili singolarmente: in questo modo è possibile guidare con gli abbaglianti accesi senza disturbare gli altri utenti della strada. Infatti, quando la telecamera posizionata sul parabrezza rileva altri veicoli, persone oppure oggetti che emettono riflessi, la tecnologia di illuminazione intelligente li esclude automaticamente dal cono di luce, composto da numerosi segmenti. Il SUV è anche il primo modello della casa boema dotato di Head-up display con tecnologia di realtà aumentata, che suddivide le informazioni in due campi di visualizzazione. Non di classiche versioni, ma di vero e proprio 'arredamento', usano invece parlare in Škoda per gli interni di Enyaq iV. Traendo ispirazione dalle tendenze del moderno interior design, attraverso le Design Selection i designer di Škoda hanno infatti creato soluzioni di allestimento degli interni in cui tutti gli elementi sono abbinati tra loro. Ogni Design Selection si distingue per la scelta dei rivestimenti dei sedili, dei listelli decorativi, della plancia e dei materiali.

Inoltre, a seconda della configurazione scelta saranno diversi anche i tappetini, la consolle centrale e l'illuminazione ambiente, sia a livello estetico sia tattile. Spicca la Design Selection Lodge ed ecoSuite, che punta sulla sostenibilità. I rivestimenti dei sedili scelti per la Design Selection Lodge sono composti per il 40% da lana vergine testata da organismi indipendenti e certificata in base ai rigidi requisiti imposti dalla Woolmark Company. I sedili, inoltre, hanno ricevuto il marchio Wool Blend Performance, riservato ai prodotti contenenti una percentuale di lana vergine compresa tra il 30 e il 49,9%.

Il restante 60% del tessuto dei rivestimenti è invece poliestere ottenuto da bottiglie di plastica riciclate. I rivestimenti dei sedili, inoltre, sono particolarmente piacevoli al tatto e garantiscono sempre il mantenimento di una temperatura piacevole durante il viaggio. La pelle color cognac della Design Selection ecoSuite è prodotta secondo principi di elevata sostenibilità.

La conciatura, infatti, non avviene attraverso prodotti chimici ma con estratti ottenuti dalle foglie di olivo.