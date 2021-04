Multivan, ecco la nuova generazione più versatile e hi-tech

Lanciato nel 1985 e dopo quattro generazioni di successo il Multivan Volkswagen si presenta in una nuova veste, ancora più tecnologico, versatile e spazioso per vivere pienamente lo stile "VanLife".

Icona nella categoria dei van, anche in versione rinnovata, il Multivan rimane fedele al suo Dna. Ed è proprio questo il piano: prima della fine dell'anno Volkswagen Veicoli Commerciali intende proiettare il Multivan e lo stile di vita VanLife di cui è simbolo nell'era dell'auto del futuro.

Con il nuovo Multivan lo spirito VanLife prende forma sia on-the-road, ma anche on-the-street. Infatti grazie alla sua versatilità, Multivan è il van ideale per la famiglia, il business, lo sport all'aria aperta, le gite fuori porta e le vacanze.

Non solo libertà di vivere all'aperto, di esplorare nuovi percorsi e sentirsi a casa lontani da casa, ma anche di affrontare la quotidianità in modo dinamico, trasformando ogni cambiamento in un'opportunità.

Finora le generazioni del Multivan erano quattro, tutte basate sul Transporter: T3, T4, T5 e T6. Nel 2019 è stato lanciato l'aggiornamento della generazione attuale: il Multivan 6.1.

Nel settembre 1985, al Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte (IAA) Volkswagen presentava una nuova versione del T3: il primo Multivan.

Accanto al Transporter e al Caravelle veniva proposto un modello inedito che combinava caratteristiche di furgone e automobile, van e camper - il comfort di marcia incontrava un abitacolo progettato all'insegna della versatilità: il divano passeggeri si trasformava in un piano letto. Inoltre, già a bordo del modello originale del Multivan, era presente un tavolino pieghevole estraibile. Se necessario, in pochi secondi, le due dotazioni trasformavano il van in un camper compatto, dal design minimalista ma funzionale.

A fornire la base costruttiva per tutto questo, con l'aggiunta di un design carismatico, era il Transporter, concepito come uno strumento da lavoro su ruote. La forma seguiva la funzione: uno spazio su ruote con sbalzo posteriore ridotto e parabrezza fortemente inclinato. All'interno, guidatore e passeggero anteriore sedevano direttamente sull'asse anteriore, dove sperimentavano - dall'alto, rispetto al mondo delle autovetture - la sensazione di guida così tipica del Bulli, che in breve tempo sarebbe diventata un autentico mito. Nei 35 anni successivi Volkswagen Veicoli Commerciali avrebbe continuato a perfezionare l'idea del Multivan, adattando l'icona di generazione in generazione alle esigenze della rispettiva epoca.

Nuovi sistemi di guide dei sedili, nuovi sedili singoli girevoli, versatili tavolini, sistemi di infotainment e di assistenza sempre più intelligenti, uniti ad efficienza e sicurezza sempre maggiori, hanno accompagnato il Multivan nel corso del tempo. Ma il Dna - e con esso le caratteristiche di un autentico strumento multiuso su ruote - sono rimasti sempre gli stessi, inclusa la posizione di seduta anteriore assolutamente unica, la straordinaria versatilità e il pratico accesso al vano passeggeri passando tra i sedili del guidatore e del passeggero anteriore.